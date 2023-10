Certains boss de Lords of the Fallen vont vous en faire baver, à l’image de Pieta, et les voir tomber au combat sera déjà une sacrée récompense en soi. Mais vous pourrez obtenir bien plus que cela, puisqu’il est possible de récupérer les armes, armures et même sortilèges de certains de ces boss. Cependant, la manière pour les obtenir est un peu cachée. Voici donc comment obtenir l’équipement des boss dans Lords of the Fallen.