Take-Two : Le PDG affirme que les studios Roll7 (OlliOlli) et Intercept Games (Kerbal Space Program) ne sont pas fermés

La présentation du dernier bilan fiscal de Take-Two a permis à quelques journalistes de poser des questions à Strauss Zelnick, notamment concernant le sort réservé à Roll7 et Intercept Games. Bloomberg nous avait appris la fermeture de ces studios via un compte-rendu en provenance du Département de la Sécurité de l’emploi de l’état de Washington, et plusieurs sources montraient que c’était même l’ensemble de Private Division qui était sur la sellette de l’aveu même des employés, ou plutôt ex-employés.

Mais Strauss Zelnick se refuse à dire que ces studios sont bien fermés. Interrogé par Rebekah Valentine du site IGN, il répond :

« Nous n’avons pas fermé ces studios, pour être clair. Et nous examinons toujours notre calendrier de sortie dans tous nos studios pour nous assurer qu’il ait du sens. Nous sommes donc très judicieux car nous sommes au milieu d’un programme de réduction des coûts que nous avons déjà conclu et que nous sommes en train de déployer pleinement. Nous avons annoncé que nous économisons 165 millions de dollars en coûts actuels et futurs, mais nous n’avons rien fermé. »

La journaliste lui a donc demandé s’il réfutait l’information de Bloomberg et du Département de l’Emploi. Avant qu’il ne puisse répondre, un responsable presse de Take-Two s’est invité dans la conversation pour indiquer :

Une non-réponse donc, forçant la journaliste à insister en demandant si ces studios existaient encore aujourd’hui. Une réponse par laquelle on peut répondre « oui » ou « non », mais le responsable presse a seulement indiqué « n’avoir aucune information à fournir au-delà de ce qui a été dit ». Une stratégie d’évitement qui veut tout dire.

Jason Schreier a de son côté publié publiquement le message reçu par les employés de Roll7 dans lequel il est clairement précisé que le studio allait fermer ses portes à cause des réductions de budget décidés au sein de Take-Two. Concernant Private Division, là encore, Zelnick ne veut rien dire et laisse les annonces directement au label. Un beau moyen de se détourner de ses responsabilités, en somme.

Hey everyone, let’s play a game called What’s The Truth?

On the left, comments from Take-Two CEO Strauss Zelnick to IGN today.

On the right, part of a note sent to Roll7 employees that was obtained by Bloomberg earlier this month, shared now with the source’s permission. pic.twitter.com/raRV9Q4u4G

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 16, 2024