Le présentateur compte bien se garder quelques cartouches pour le jour-J, ce qui ne l’empêche pas de lever le voile sur la plupart des participants à la conférence du Summer Game Fest le 7 juin prochain. Voici donc une première liste de plus de 50 éditeurs et studios qui seront présents lors de l’émission, avec une ou plusieurs choses à montrer :

Pas d’emballement ici puisque Keighley liste aussi les participants qui n’ont qu’une présence mineure. Il ne faut donc pas forcément s’attendre à quelque chose de fou d’un Xbox par exemple, qui aura sa propre conférence quelques jours plus tard. On remarquera aussi l’absence de certains noms, comme Square Enix, sauf si l’éditeur japonais fait partie des invités surprises.

This June more than 55 partners will join together for #SummerGameFest

Here's a first look at partners, with more to be announced.

