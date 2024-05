2K Games va dévoiler le nouvel épisode d’une « licence très appréciée » lors du Summer Game Fest

Les paris sont ouverts

On l’a vu hier, 2K Games fait partie de la liste des participants au Summer Game Fest de Geoff Keighley qui aura lieu le 7 juin prochain. On sait maintenant pourquoi il sera au rendez-vous, ou presque. La division de Take-Two va annoncer un nouveau jeu lors de cet événement, qui fait partie d’une des licences les « plus grosses et les plus appréciées » du catalogue de l’éditeur.

Si l’on se base sur cette description somme toute énigmatique, on peut penser à trois licences qui pourraient être nommées de cette façon. En premier lieu, BioShock. Le fait qu’un nouvel épisode soit en développement chez Cloud Chamber n’est plus un secret depuis quelques années et le temps pourrait être venu pour qu’il nous présente de premières images.

Autre option, Mafia, puisque là aussi, on sait déjà qu’un nouvel épisode est en développement depuis un petit moment chez Hangar 13, même si cette option semble moins probable étant donné que le projet est a priori moins avancé que le prochain BioShock (il a été annoncé en 2022 contre 2019 pour BioShock). Dernière possibilité crédible, Borderlands 4. Maintenant que Take-Two a complètement récupéré la licence des mains d’Embracer, il pourrait tout à fait annoncer un nouveau projet dans cet univers, avec un quatrième épisode plus que probable.

On vous laissera choisir votre préférence, tout en sachant qu’il pourrait aussi s’agir d’une autre licence à laquelle on ‘aurait pas pensé. Réponse le 7 juin prochain.