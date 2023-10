Comment vaincre Pieta ?

Au début du jeu, vous n’aurez pas beaucoup d’options et surtout pas de moyens pour orienter votre build afin de faire face à ce boss spécifiquement. Pieta inflige de lourds dégâts de Radiance, mais vous n’aurez pas beaucoup de choix d’armures pour contrer cela.

Notre premier conseil sera cependant de vous munir d’un bouclier, si vous le pouvez. Un outil qui s’avère être très efficace contre Pieta, étant donné que ce boss est très sensible au contre et à la garde parfaite. Cette garde parfaite se déclenche lorsque vous parez un coup au bon moment (un petit scintillement va surgir si vous réussissez la garde). Cela va réduire considérablement la jauge de posture de Pieta, qui est visible via le petit rond gris du ciblage du boss. Vous prendrez des coups, certes, mais une fois son combo terminé, il est généralement possible de lui infliger un ou deux coups pour remonter votre santé. On recommandera d’ailleurs de prendre le risque de l’attaquer uniquement pour remonter votre barre de vie.

Votre but sera donc d’être au maximum collé à Pieta afin que cette dernière enchaine les coups d’épée. Après quelques essais, vous devriez voir venir ses combats assez facilement. Lorsque sa jauge de posture est brisé, il suffit de lui asséner un grand coup pour lui enlever une part de vie importante.

Les seules attaques qui vont vous poser soucis sont celles où Pieta s’éloigne. Généralement, elle va invoquer des doubles qui attaquent en ligne et qui sont faciles à esquiver. Prenez le temps de vite vous rapprocher d’elle afin qu’elle ne lance pas ses rayons de Radiance à distance, qu’il faut à tout prix esquiver. En gardant un contact proche avec le boss et en enchaînant les gardes parfaites ainsi que les petits coups pour se soigner, Pieta devient tout de suite plus simple à combattre.

