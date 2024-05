Les deux jeux The Quintessential Quintuplets arrivent dès ce 23 mai sur PC, PS4 et Switch

Le manga The Quintessential Quintuplets connait son petit succès à travers le monde et son anime lui a permis d’attirer un large public. Comme tout manga qui fonctionne à peu près correctement, des adaptations ont vu le jour, mais jusqu’ici, les jeux issus de la saga étaient réservés au public japonais. La popularité de la série en Occident permet cependant à Spike Chunsoft d’envisager une sortie sur d’autres territoires pour (prenez votre respiration) The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer et The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With You.