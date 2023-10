Quelle classe vous convient le mieux ?

Vous trouverez ici la liste des classes de départs dans le jeu, sauf pour ce qui est des classes à débloquer en New Game + (vous n’aurez plus besoin de conseils si vous arrivez jusque là après tout). Notez que le choix de la classe ne détermine pas la manière dont vous pouvez faire évoluer votre personnage, mais elle aide simplement à partir du bon pied.

Saint Chevalier

Force : 12

Agilité : 8

Endurance : 15

Vitalité : 11

Radiance : 9

Brasier : 8

Une classe de départ que l’on peut qualifier de « confortable ». Si vous n’avez jamais joué à un Souls, ou très peu, elle est idéale. Vous aurez à développer votre Force pour avoir des armes lourdes, vous disposerez d’assez d’endurance au départ pour ne pas tomber sous des séries de coups, et vous aurez même un petit peu de Radiance en plus si vous souhaitez partir vers un build Paladin, très fort dans le jeu.

Loup guerrier Udirangr

Force : 16

Agilité : 10

Endurance : 13

Vitalité : 10

Radiance : 8

Brasier : 8

Cette classe sacrifie de l’Endurance pour plus de Force. Si vous aimez les grosses armes à deux mains et que vous vous souciez peu de la magie, elle est faite pour vous. De plus, elle dispose de haches tomahawks en arme de jet, qui sont très puissants à distance. Une classe que l’on pourrait comparer au traditionnel Barbare dans d’autres jeux, et qui prend beaucoup de risques (sans bouclier) pour infliger de gros dégâts.

Partisan

Force : 13

Agilité : 12

Endurance : 12

Vitalité : 12

Radiance : 8

Brasier : 8

L’une des trois classes très polyvalentes du jeu, qui équilibre les statistiques de départ. Si vous ne savez pas encore sur quelle arme partir, c’est un bon choix, d’autant plus qu’elle possède une arbalète qui peut faire de gros dégâts à distance.

Mournstead Fantassin

Force : 12

Agilité : 14

Endurance : 12

Vitalité : 11

Radiance : 8

Brasier : 8

Une autre classe polyvalente, qui aime tenir les ennemis à distance avec sa lance et ses javelots à lancer. Elle dispose d’une bonne armure de départ, d’un bon bouclier et elle est à favoriser si vous souhaitez partir sur un build orienté Agilité (avec des armes légères) sans trop prendre de risques dès le départ.

Rôdeur Plumenoire

Force : 11

Agilité : 13

Endurance : 11

Vitalité : 10

Radiance : 8

Brasier : 8

Une autre classe qui se situe dans un juste milieu, avec une orientation plus Agilité mais qui n’est pas encore assez avancée pour vous enfermer dans ce carcan. Il s’agit là aussi d’une classe assez mobile qui dispose d’un arc et d’une petite hache qui lui permet d’attaquer rapidement. Son bouclier est plutôt léger, mais il a l’avantage d’être présent et peut rassurer en début de partie.

Traqueur exilé

Force : 9

Agilité : 16

Endurance : 11

Vitalité : 11

Radiance : 8

Brasier : 8

Si pour vous, Souls-like rime avec roulade, le Traqueur devrait vous convenir. Les doubles dagues sont peu communes mais cette grande Agilité de départ permet aussi de manier pas mal d’autres armes. Il faut aimer bouger vite et être insaisissable, mais cette classe demande un bon entraînement.

Prophète d’Orius

Force : 10

Agilité : 8

Endurance : 9

Vitalité : 11

Radiance : 18

Brasier : 8

Une classe qui manie la Radiance, autrement dit la magie de lumière. Ces sorts sont moins offensifs que ceux du Brasier puisqu’ils consistent à vous donner des buffs ou à vous soigner. On retrouve malgré tout quelques sorts puissants qui invoquent des épées ou qui lancent des rayons d’énergies. Généralement, partir sur cette classe aide aussi à se diriger vers des builds type Paladin, en augmentant un peu la force pour porter une arme lourde (pas mal de ces armes demandent de la Force + de la Radiance). Une classe assez forte, surtout pour son soin, mais qui demande un peu de maîtrise.

Pyrocultiste

Force : 9

Agilité : 8

Endurance : 11

Vitalité : 9

Radiance : 8

Brasier : 18

Tout est dit dans son nom. Cette classe embrasse pleinement la magie du Brasier. Si vous avez l’habitude de jouer avec le feu (littéralement) dans les autres Souls, c’est la classe qui est faite pour vous. Comme pour la Radiance, le Brasier permet de combattre facilement à distance avec des sorts très offensifs. Il est aussi équipé d’un bâton pour tenir les ennemis à distance, ce qui peut être pratique en début de jeu lorsque votre mana est vide. Les sorts Brasier ne sont pas les plus simples à trouver, mais ils sont souvent dévastateurs. Cela reste malgré tout une classe qui demande une bonne maîtrise de l’esquive et de la gestion de l’endurance.

Condamné

Force : 9

Agilité : 9

Endurance : 9

Vitalité : 9

Radiance : 9

Brasier : 9

Une classe habituelle des Souls-like, qui vous fait partir de zéro. L’avantage, c’est de pouvoir ensuite réellement façonner notre personnage à l’envie en plus de rajouter une bonne dose de challenge, mais naturellement, on ne recommandera pas cette classe pour votre première partie, tant elle est dangereuse.

Le choix de la classe a-t-il une vraie importance ?

Il ne faut pas se sentir bloqué après avoir choisi une classe. Bien entendu, les classes avancées vous amènent vers des archétypes assez clairs et on recommandera de ne pas prendre celles orientées vers la magie si vous comptez peu l’utiliser. Les autres restent assez polyvalentes pour réaffecter votre choix en cours de partie.

Pour savoir ce qui vous convient le mieux, on ne pourra que vous recommander d’en essayer plusieurs, ne serait-ce que pour savoir le type d’arme qui vous convient (épée longue, fléau, lance…). Cela va vous aider ensuite à mieux déterminer vos besoins en caractéristiques de départ. Vous êtes plutôt épée longues et cuirasse bien massive ? Priviligiez la Force et l’Endurance. Vous préférez l’esquive et les armes légères ? Optez pour les classes qui favorisent l’Agilité.

Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Lords of the Fallen.