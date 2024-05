Manor Lords continue de faire sensation, le jeu de stratégie et de simulation a dépassé les 2 millions de ventes

La nouvelle sensation sur PC

L’accès anticipé de Manor Lords débute bien, même très bien. Après son lancement réussi, le jeu a réussi à fidéliser et les bonnes critiques ont commencé à circuler, permettant de populariser encore un peu plus ce jeu de stratégie et de simulation.

Il n’aura donc fallu que quelques jours pour que les chiffres de ventes du jeu soient doublées, puisque Manor Lords dépasse aujourd’hui la barre des 2 millions de copies vendues. Pour un titre uniquement disponible sur PC en ce moment, et surtout pour le genre qu’il met en avant, c’est colossal. D’autant plus avec une disponibilité dans le Xbox Game Pass sur PC, qui aurait pu cannibaliser quelques ventes. On ne sait pas combien de temps cet accès anticipé va durer mais on imagine que ce beau succès permettait à Slavic Magic de peaufiner son jeu l’esprit tranquille, avec tous les fonds dont il a besoin.