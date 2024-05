Le lancement de GTA 6 est annoncé pour l’automne 2025

Un noël 2025 qui promet

Depuis la diffusion du trailer le 5 décembre 2024, GTA 6 est resté bien silencieux. Cependant, comme prévu, son annonce officielle a fait l’effet d’une bombe. Malgré quelques rumeurs concernant des retards dans le développement, nous n’avions eu aucune nouvelle concrète depuis ce jour concernant le jeu le plus attendu de 2025. Grâce au rapport financier de Take Two Interactive pour le quatrième trimestre fiscal, nous connaissons désormais la période de sortie.

Ainsi, GTA VI devrait sortir à l’automne 2025, soit entre septembre et novembre, une période charnière chaque année pour de nombreux AAA. À l’image de Red Dead Redemption 2 qui était sorti le 26 octobre 2018. Take Two déclare :

Notre perspective reflète un resserrement de la fenêtre de lancement précédemment établie par Rockstar Games pour l’année 2025, à l’automne de l’année 2025. Nous sommes très confiants que Rockstar Games offrira une expérience de divertissement sans égal, et nos attentes quant à l’impact commercial du titre continuent d’augmenter.

Malgré des rumeurs concernant un report interne du titre, rien ne semble sortir des sentiers battus, car l’année de sortie avait déjà été communiquée. De plus, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a déclaré à IGN :

Nous sommes très confiants sur le fait que nous livrerons [Grand Theft Auto VI] à l’automne 2025.

Même si nous ne sommes à l’abri de rien, aucun report n’est prévu pour le moment. Nous attendons maintenant la sortie d’un nouveau trailer et de nouvelles précisions concernant les nouveautés et le gameplay. On peut espérer en apprendre plus cet été, mais rien n’est certain.