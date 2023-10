Lords of the Fallen regorge de nombreux raccourcis à débloquer, notamment via des portes fermées qui nécessitent d’obtenir certaines clés. L’une d’elles vous est proposée à l’achat dès le début du jeu : la Clé du Nid du Pèlerin. Mais son prix est plutôt élevé, alors faut-il l’acheter ? On vous dit ici à quoi sert cette Clé du Nid du Pèlerin dans Lords of the Fallen.