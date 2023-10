Vous retrouverez ici plusieurs conseils de base qui s’adressent avant tout à un public qui n’a pas l’habitude des jeux du genre, et qui aident à ne pas tomber dans certains pièges ou à ne pas faire l’impasse sur des mécaniques essentielles.

Attention à vos points de compétences

Même s’il est possible de réinitialiser vos statistiques à un certain point de l’aventure, ne faites pas n’importe quoi lorsqu’il s’agit de monter de niveau. Si la magie ne vous intéresse pas, n’augmentez pas la Radiance ou le Brasier. Si seule les épées lourdes vous intéresse, la Dextérité ne vous sera pas utile face à la Force. Pour être sûr de votre choix, tester les différentes classes de départ ainsi que les armes que vous trouvez pour vous faire une meilleure idée du build vers lequel vous voulez aller. Et dans tous les cas, pensez bien à augmenter votre Vitalité.

Regardez toujours les angles morts

Comme tous les Souls, Lords of the Fallen aime vous tendre des pièges. Mais c’est encore plus le cas au début de l’aventure, où chaque coin mort recèle un danger, parfois jusqu’à l’abus. Chaque tonneau, chaque protection, chaque recoin peut et va souvent cacher un ennemi. Avancez avec prudence ou détruisez simplement ce qui bloque votre vision, toujours avec la garde active.

Donnez vos Quintessences saines

Lors de vos périples au sein d’Umbral, vous allez repérer quelques objets qui brillent d’un halo doré, comme dans la zone du tutoriel. Vous pouvez les extraire avec votre lampe. Une fois en votre possession, ces objets doivent être donnés à Pieta au sein de l’Abbaye, le HUB du jeu. Cela va vous permettre d’améliorer le Sanguinarix, l’objet qui sert à régénérer votre santé. Pensez donc bien à vite les donner à Pieta pour augmenter le nombre d’utilisations de cet objet, ainsi que sa puissance.

Soyez curieux et explorez Umbral

Passer dans le monde d’Umbral est essentiel pour progresser, mais les chemins de ce monde ne mènent pas tous au prochain boss ou au vestige suivant. Même lorsque vous n’en ressentez pas le besoin pour avancer, n’hésitez pas à sortir votre lampe pour consulter les alentours. Si un point d’ancrage se trouve non loin, sacrifiez un peu de votre vie pour aller explorer ce monde qui regorge de passages secrets et d’objets inédits à trouver. Soyez simplement prudents et veillez à ne pas vous éterniser.

Récupérez de la vie en faisant exploser les pustules

Lorsque vous êtes de passage à Umbral, vous verrez des pustules bleues couvrir les murs. Ces dernières pourront vous aider à regagner un peu de santé, mais en faisant remonter la barre grise de vos PV, ce qui veut dire qu’il faudra ensuite réussir à taper un ennemi sans vous faire toucher afin que vos PV remontent réellement. Ce n’est pas grand chose, mais cela peut parfois vous sauver la vie.

Utilisez la lanterne pour pousser les ennemis dans le vide

Votre lanterne n’est pas qu’un portail entre les deux mondes. Comme le tutoriel peut vous l’apprendre, elle sert aussi d’arme pour extraire l’âme des ennemis pour les sonner un moment, même lorsqu’il est question des boss. Mais son utilisation la plus amusante consiste à jeter l’âme d’un ennemi dans le vide afin que celui-ci soit propulsé dans cette direction. Et comme Lords of the Fallen joue avec la hauteur et les bords de falaise, pensez à utiliser cette technique contre les ennemis les plus coriaces (on pense à vous, les monstres à tête de rouleau compresseur).

Ne plantez pas les graines d’ancrage n’importe où

Le chemin entre deux vestiges peut parfois être long, mais vous aurez à disposition des graines de l’Umbral à planter dans les parterres de fleurs, que vous croiserez un peu partout. Attention toutefois à ne pas faire germer ces points de repos temporaires partout. D’abord, car seul l’un d’entre eux peut-être actif. Si vous replantez une graine autre part, le précédent point de repos va disparaitre. Mais aussi car ces graines sont précieuses et rares. Rien de plus frustrant que de planter une graine alors qu’un vestige se situe à quelques pas seulement…

Ne négligez pas les armes de jet

Dans Lords of the Fallen, les armes de jets sont traités de la même manière que la magie. Ce qui veut dire qu’un ramassant, par exemple, une flèche empoisonnée, vous en aurez de manière illimitée tant que votre jauge de munitions n’est pas vide. Cette dernière se recharge à chaque repos, comme une jauge de mana. Donc, entre deux points de repos, abusez de ces armes, surtout contre les boss qui peuvent y être particulièrement sensibles. Faites simplement attention à vos objets « Poches de munition » qui, eux, sont plus rares.

N’hésitez pas à revisiter certains endroits

Après certains combats de boss ou suite à des quêtes bien spécifiques, vous recevrez des clés qui vous permettent d’ouvrir des portes situées un peu partout dans le monde, même dans des zones du début du jeu. Pour savoir où utiliser ces clés, référez-vous à son nom, qui doit être le même que celui d’un vestige à proximité d’elle.

