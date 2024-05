Trois stars universitaires en couverture pour son retour

La série n’avait pas donné signe de vie depuis 2013, année où le dernier titre en date est sortie. Pour illustrer la nouvelle génération de joueurs pour l’année 2024, EA met en avant trois stars montantes du football universitaire : Donovan Edwards, Quinn Ewers et Travis Hunter. EA Sports College Football 25 effectuera son lancement mondiale sur PS5 et Xbox Series X le 19 juillet prochain.

EA Sports a également dévoilé un premier aperçu de gameplay pour le jeu. Évidemment, la comparaison avec le précédent opus en matière de graphismes le met en valeur, toutefois on semble extrêmement proche d’un Madden NFL 24. Sans surprise, on retrouve EA Orlando aux commandes du développement, avec le soutien des studios en Floride et à Madrid.

Parmi les modes de jeu dévoilés, on retrouve le mode Carrière, où les joueurs peuvent diriger une équipe universitaire, gérer les recrutements et élaborer des stratégies pour mener leur équipe à la victoire. Le mode Dynasty permet quant à lui de prendre les rênes d’un programme universitaire sur plusieurs saisons, en naviguant à travers les défis du recrutement et du développement des joueurs. De plus, EA Sports a introduit des défis hebdomadaires et des événements en ligne pour maintenir l’engagement tout au long de l’année.