Assassin’s Creed Shadows est disponible en précommande, voici où le réserver

Où précommander Assassin’s Creed Shadows au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Assassin’s Creed Shadows est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Pour le moment, peu de sites proposent le jeu à la vente mais tout le monde devrait se presser pour l’afficher dans ses rayons d’ici peu. On notera que le titre est vendu au prix conseillé de 79,99 €, mais les offres vont sans doute permettre de le trouver à moindre coût. Vous trouverez ci-dessous des liens pour précommander Assassin’s Creed Shadows chez les revendeurs disponibles, comme sur Amazon ou Micromania.

Amazon

Micromania

Où précommander l’édition collector d’Assassin’s Creed Shadows ?

Si vous ne voulez pas vous contenter de l’édition de base du jeu ou de l’édition Gold, il vous reste l’édition collector, disponible à partir de 279,99 €. Cependant, elle est difficile à trouver dans la mesure où seul Micromania semble en proposer pour le moment.

Quelles sont les différentes éditions d’Assassin’s Creed Shadows ?

Assassin’s Creed Shadows dispose de plusieurs éditions, dans la grande tradition des jeux de la série. Les éditions spéciales peuvent varier selon les revendeurs, qui n’offrent pas les mêmes bonus. Voici les différentes éditions disponibles pour Assassin’s Creed Shadows :

L’édition spéciale/limitée

Cette édition inclura les éléments suivants :

Le jeu de base

Le pack de personnage Sekiryū comprenant des ensembles d’équipement et d’armes pour Naoe, le Sekiryū bestial et la babiole Dent de dragon

L’édition Gold (dès 109,99 €)

Cette édition inclura les éléments suivants :

Le jeu de base

Le Season Pass (incluant une quête bonus avec du contenu additionnel débloqué ainsi que deux futures extensions)

3 jours d’accès anticipé au jeu

L’édition Ultimate (dès 129,99 €)

Cette édition inclura les éléments suivants :

Le jeu de base

Le Season Pass

Le Pack Ultimate et 3 jours d’accès anticipé au jeu : Le Pack Personnage Sekiryu (l’ensemble d’équipement, arme et bête de Yasuke et Naoe) Le pack Repaire Sekiryu 5 points de compétentes Un filtre dragon rouge pour le mode photo



L’édition Collector (Dès 279,99 €)

Cette édition inclura les éléments suivants :

Le jeu de base

Le Season Pass

Le pack Ultimate

3 jours d’accès anticipé au jeu

Un steelbook exclusif

Une carte du monde

Une figurine de Naoe & Yasuke

Une tsuba du Katana de Naoe en taille réelle

Un parchemin mural du Crédo

Un artbook de collection de 84 pages

2 lithographies sumi-e

Où précommander les produits dérivés d’Assassin’s Creed Shadows ?

Comme tous les épisodes de la saga, Assassin’s Creed Shadows aura droit à son lot de produits dérivés. On en découvre déjà deux qui sont mis en vente chez Micromania, avec d’abord une cover pour la PS5 standard (et non pas la Slim), sur laquelle on peut voir les deux protagonistes ainsi que le logo du jeu. Il s’agit ni plus ni moins d’un grand autocollant pour recouvrir l’une des façades de votre console. Elle est affichée au prix de 14,99 €.

Plus étonnant, Ubisoft sort aussi un câble type-C aux couleurs du jeu, accompagné de sa bourse sur laquelle Naoe et Yasuke sont visible, ainsi que d’un strap. Vous pouvez réserver cet accessoire pour 14,99 €.

Assassin’s Creed Shadows, c’est quoi ?

Si vous n’avez pas suivi l’annonce, Assassin’s Creed Shadows est le nouvel épisode de la saga Assassin’s Creed, développé par Ubisoft Québec. Il prend place à la fin des années 1500 au Japon, durant une période pleine de bouleversements pour le pays. On y incarne non pas un mais deux protagonistes, à savoir Naoe, une shinobi entièrement inventée pour les besoins du jeu, et Yasuke, un personnage historique souvent nommé comme étant le premier samurai noir.

Les deux héros peuvent être contrôlés à tout moment et chacun d’eux dispose de capacités uniques, avec une Naoe plus portée sur l’infiltration, tandis que Yasuke est plus à l’aise lors des affrontements en face à face grâce à sa grande armure et son arsenal complet. Le jeu permet aussi de recourir à un réseau d’espions pour collecter des informations sur nos cibles, et le cycle des saisons change aussi bien la carte du jeu que le comportement des PNJ.

Pour rappel, Assassin’s Creed Shadows sera disponible dès le 15 novembre prochain sur PC (Ubisoft Store et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series (ainsi que Luna et Mac).