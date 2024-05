Valve serait en train de travailler sur un hero shooter à la Overwatch, des premières images ont fuité

Si l’on en croit certains influenceurs/créateurs de contenu qui n’auraient pas respecté leur contrat avec Valve, l’entreprise serait en train de faire tester un hero shooter qui serait sur le point d’être annoncé publiquement d’ici peu de temps. Il se nommerait Deadlock et serait en développement depuis 2018. Il s’inspirerait fortement d’Overwatch et Valorant, mais pas seulement. Il utiliserait aussi des mécaniques issues du genre du MOBA, et même du tower-defense.

Pour appuyer les fuites, plusieurs images ont été publiées sur X (Twitter) et la ressemblance avec les jeux cités est assez évidente. On peut cependant voir que le jeu disposerai d’une vue à la troisième personne, sans doute pour mieux se différencier. Reste à voir quand ce Deadlock pourrait être annoncé, mais avec le Summer Game Fest qui se profile à l’horizon, l’attente ne devrait pas être très longue.

Since testers started sharing Deadlock screenshots all over the place, here's ones I can verify, featuring one of the heroes called Grey Talon. pic.twitter.com/KdZSRxObSz

— ‎Gabe Follower (@gabefollower) May 17, 2024