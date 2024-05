Microsoft et Activision annoncent l’ouverture du studio Elsewhere Entertainment pour travailler sur une nouvelle licence AAA

Une nouvelle licence chez Activision, ce n’est pas tous les jours

Microsoft a donc retrouvé de l’argent pour financer un studio tout neuf après en avoir fermé quatre, et c’est en Pologne qu’Elsewhere Entertainment pose ses valises. Ce studio est composé de vétérans ayant travaillé chez CD Projekt Red, Naughty Dog, Ubisoft et même Bungie, et a pour but de créer un AAA basé sur une nouvelle licence :

« La nouvelle équipe, dont le siège social est à Varsovie, en Pologne, avec des ressources supplémentaires aux États-Unis, se concentre exclusivement sur la création d’une nouvelle franchise AAA basée sur la narration et définissant le genre […] Le nouveau studio a un accès complet aux ressources et aux outils d’Activision alors qu’il continue d’augmenter sa production et son développement. Elsewhere est à la recherche des meilleurs talents de l’industrie et du monde entier pour aider à créer une expérience de jeu de pointe et de nouvelle génération. »

Voir Activision diversifier son portfolio est une bonne nouvelle, mais annoncer cela aujourd’hui est des plus étranges de la part d’une entreprise qui vient de mettre autant de monde à la porte. Activision et Bethesda sont deux entités assez à part au sein du giron Xbox, mais encore une fois, tout est une question de timing, surtout lorsque aucune déclaration publique n’a été faite pour Tango Gameworks et compagnie en dehors d’un tweet des concernés.