Guide Lies of P

Vous trouverez ici l’ensemble de nos guides et astuces pour vous aider à bien progresser dans l’aventure principale ou dans les quêtes annexes de Lies of P. Plusieurs articles seront proposés au fil du temps avec des conseils pour récupérer des objets importants ou pour parvenir à bout de certains défis.

FAQ Lies of P

Dans cette section, vous retrouverez les questions fréquemment posées au sujet du jeu Lies of P. Cette page sera régulièrement mise à jour. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Lies of P

Lies of P est un jeu d’action qui nous plonge dans un univers sombre inspiré par le conte de Pinocchio. Ici, toutes les marionnettes mécaniques ont mené une révolution pour se rebeller contre leurs maîtres humains, ce qui a déclenché un bain de sang dans la ville de Krat. Seul P, protagoniste de cette aventure, peut régler la situation en retrouvant Gepetto et en étant aidé par d’autres personnages en cours de route, pendant qu’il apprend peu à peu à devenir humain.

Quand et où sort Lies of P ?

Lies of P est sorti le 19 septembre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une période d’accès anticipé a eu lieu quelques jours auparavant pour les personnes ayant précommandé le jeu

Lies of P est-il disponible dans le Xbox Game Pass ?

Dès son lancement, Lies of P a été ajouté à la bibliothèque du Xbox Game Pass et ce sans coût supplémentaire. On ignore encore combien de temps le jeu sera présent au sein de l’abonnement.

Lies of P est-il un Souls-like ?

Oui, Lies of P est un Souls-like pur jus, voire même un Bloodborne-like tant il se rapproche davantage de l’esthétique de ce jeu. On y retrouve tous les codes du genre comme les feux de camps (des Stargazers ici), les boss impitoyables, un HUB central avec tous les PNJ, des lieux interconnectés, plusieurs styles de combats et bien d’autres choses.

Lies of P est-il un jeu From Software ?

Même si Lies of P emprunte beaucoup aux jeux From Software, ce n’est pas ce studio qui est derrière le jeu. On doit Lies of P à Neowiz, un studio sud-coréen.

Lies of P est-il un monde ouvert ?

Lies of P ne dispose pas d’un monde ouvert même si plusieurs de ses lieux sont connectés les uns aux autres. L’avancée est relativement linéaire, et il faut chercher des raccourcis à débloquer pour retourner plus facilement dans des lieux déjà visités

Peut-on créer son personnage dans Lies of P ?

Lies of P nous permet d’incarner P, autrement dit Pinocchio, qui est un personnage déjà conçu de A à Z, sans qu’il ne soit possible de modifier ses traits. On peut cependant le personnaliser avec plusieurs tenus à récupérer dans le jeu.

Faut-il mentir dans Lies of P ?

Lies of P propose un système de choix basé sur le mensonge. Durant certains dialogues, il vous est demandé de mentir ou non à votre interlocuteur, ce qui va jouer sur l’humanité de P. Plus il mentira, plus il deviendra humain. Des choix qui auront ensuite un impact sur la fin du jeu.

Combien de fins sont disponibles dans Lies of P ?

Il existe trois fins différentes pour Lies of P, qui sont essentiellement basées sur les choix de dialogue à faire, en mentant ou non aux personnages lorsque vous en avez l’opportunité.

Lies of P possède-t-il des un mode Facile ?

Il n’existe aucun mode de difficulté pour Lies of P. Le jeu propose un challenge assez relevé qui vient surtout de certains boss très difficiles à battre, avec plusieurs pics de difficulté assez grands.

Lies of P est-il doublé en français ?

Non, Lies of P n’est pas doublé dans notre langue mais les textes sont bien traduits en français.

Peut-on jouer en coopération à Lies of P ?

Contrairement à de nombreux Souls-like, Lies of P ne dispose pas de mode coopératif ou de mode PvP, joueur contre joueur, ce qui peut rendre certaines situations plus compliquées que d’autres étant donné qu’il n’est pas possible de faire appel à un ami.

Lies of P possède-t-il un New Game + ?

Après avoir fini le jeu une première fois, un mode New Game + peut être débloqué dans Lies of P. Cela permet de rejouer une partie avec un challenge plus élevé pour débloquer des trophées et une nouvelle fin.

Quelles sont les configurations PC requises pour Lies of P ?

Voici les configurations PC recommandées pour jouer à Lies of P sur PC :

Configuration minimale :

Processeur : AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i3-6300

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GeForce GTX 960 4GB

DirectX : Version 12

Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée :

Processeur : AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i3-6300

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : AMD Radeon RX 6500 XT 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB

DirectX : Version 12

Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

Où précommander Lies of P meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Lies of P est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

En bref

Lies of P

Éditeur : Neowiz

: Neowiz Développeur : Neowiz – Round 8 Studio

: Neowiz – Round 8 Studio Genre : Action – Souls-like

: Action – Souls-like Prix : 60 €

: 60 € Console : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 19 septembre 2023

: 19 septembre 2023 PEGI 16