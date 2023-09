Comment récupérer l’arme Mensonge en or ?

Le Mensonge en or est une arme spéciale de type gourdin à récupérer vers la fin du jeu dans le bureau de Geppetto, à l’Hôtel Krat, mais la préparation de son obtention commence bien avant.

Tout d’abord, il est nécessaire, dès le début de l’aventure, de mentir à chaque fois que l’opportunité se présente, et ce jusqu’à la fin de l’aventure. On vous conseille donc de vous occuper de cette arme durant votre partie concentrée sur la fin « Rise of P », si vous visez le 100%/platine du jeu.

Ensuite, le début de cette quête se lance à partir du stargazer « Mairie du quartier Malum », dans le chapitre V, activable après l’affrontement contre la confrérie des lapins noirs. Depuis le stargazer, entrez dans le bâtiment devant vous. A l’intérieur, pénétrez dans la petite pièce à gauche et vous verrez un tableau ressemblant fortement à P.

Récupérez-le et apportez-le à Geppetto, à l’Hôtel Krat. Installé dans son bureau, le tableau commencera à faire dépasser de sa toile un bâton. Plus vous mentirez, plus le bâton s’allongera, au point de pouvoir être récupéré, vers la fin de l’aventure, quand il commencera à scintiller.

Lies of P est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One depuis le 19 septembre. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu.