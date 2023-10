Voici les emplacements où trouver ces réceptacles ainsi que la destination de la chasse au trésor.

Réceptacle cryptique artisanal

Emplacement du réceptacle

Point de départ : Zone IV, Chapelle de la cathédrale Saint-Frangelico

Depuis le stargazer, suivez le seul chemin possible. Descendez l’échelle et avancez de quelques pas. S’il s’agit de votre premier passage, vous faites face à un sol inondé de corruption. Continuez alors votre ascension de la zone jusqu’à arriver au niveau d’un brasero. Vous ne le manquerez pas, vous êtes obligés de passer à côté. Faites tomber le brasero, ce qui aura pour effet d’éradiquer la corruption en bas.

En retournant en bas, vous verrez désormais un escalier menant à une pièce jadis cachée. Pénétrez à l’intérieur et vous apercevrez un coffre entourez de bougies. Le réceptacle se trouve à l’intérieur.

Solution de la chasse au trésor

Point de départ : Zone II, Intérieur de la maison du boulevard de l’Elysion

L’indice décrypté vous demande d’attaquez la marionnette suspendue au pont de l’alchimiste sur le boulevard de l’Elysion. Depuis le stargazer, descendez via l’ascenseur, sortez, et allez sur la gauche en direction du pont où vous avez affronté l’âne fou. Equipez-vous d’un objet de jet, comme une roue à dents de scie par exemple, et visez la marionnette. Une adresse et une clé tombent alors du corps.

Retournez au stargazer, avancez sur le balcon, passez sur la planche et ouvrez la porte sur votre droite. C’est ici, et dans le coffre situé à l’intérieur, que vous récupérerez le trésor.

Réceptacle cryptique serti

Emplacement du réceptacle

Point de départ : Zone VI, Entrée de l’opéra Estella

Depuis le stargazer, entrez dans l’opéra. Une fois au niveau du lustre embrasé vous séparant de la salle du boss, laissez-vous tomber dans le trou et suivez le chemin jusqu’à voir des escaliers sur votre gauche. Grimpez-les et vous tomberez sur un couloir de la mort avec une marionnette clown et une cantatrice araignée.

Tuez-les ou bien sprintez jusqu’au bout pour atteindre une pièce où une échelle vous mènera au réceptacle, légèrement en hauteur.

Solution de la chasse au trésor

Point de départ : Zone I, Allée Cerasani ou Zone IX, Rue de la gare centrale de Krat

L’indice décrypté vous demande d’aller examiner l’extrémité de la falaise de la rue de la gare centrale de Krat, qui offre une belle vue sur l’Hôtel Krat. Depuis le stargazer choisi entre celui de la zone I ou celui de la zone IX, retournez au bord de la falaise, là où vous avez affronté la marionnette au marteau (ou sa mutation dans la zone IX), et allez tout au bout, jusqu’à pouvoir observer l’Hôtel Krat.

A l’endroit où la terre semble avoir été retournée, utilisez le geste « Observer le sol ». Vous toucherez ainsi la récompense de la chasse au trésor.

Réceptacle cryptique ancien

Emplacement du réceptacle

Point de départ : Zone VIII, Pont des marais stériles

Près du stargazer, vous trouverez Hugo l’explorateur en herbe, situé à côté d’une grille fermée. En lui parlant et en le questionnant à propos de son trésor découvert, il vous transmettra le réceptacle.

Solution de la chasse au trésor

Point de départ : Zone V, Sentier du pélerin

L’indice déchiffré vous demande de vous rendre à une cabane située dans les quartiers sépulcraux du quartier Malum. Rendez-vous donc au stargazer du Sentier du pèlerin. Logiquement, vous avez déverrouillé l’accès à l’ascenseur menant directement au petit village situé en contrebas. Sinon, faites le tour et, depuis la place centrale où vous avez affronté un mini boss lors de votre premier passage, montez le petit chemin qui mène à un cul-de-sac. Un homme vous attendra près du feu et vous donnera la clé qui ouvre la cabane juste à côté. Ouvrez-la.

Attention, si vous avancez trop vers l’intérieur de la cabane le sol s’effondrera et vous serez obligés de combattre quelques carcasses et d’abaisser une échelle avant de pouvoir remettre la main sur la récompense.

C’est une chute obligatoire lors d’une partie découverte mais sachez que si vous rasez les murs vous pourrez ouvrir le coffre sans déclencher le piège. Cela vous vaudra d’ailleurs, en plus de la récompense, un dialogue « caché » où l’homme qui vous a trahi regrette que son plan n’ait pas fonctionné.

Réceptacle cryptique rouillé

Emplacement du réceptacle

Point de départ : Zone IX, Rue effondrée, puis Hôtel Krat

Après avoir donné les trois boîtes d’approvisionnement à Polendina, dont la dernière s’obtient aux alentours du stargazer Rue effondrée, la marionnette réceptionniste proposera à la vente le réceptacle cryptique rouillé aux alentours de 900-1000 Ergo, selon votre Organe P et les passifs liés à la réduction des prix de magasin.

Solution de la chasse au trésor

Point de départ : Zone VIII, Pont des marais stériles

L’indice ici est simple comme bonjour puisqu’il suffit de se diriger vers la grille jadis fermée où se trouvait Hugo. Maintenant qu’elle est ouverte, allez donc tout simplement explorer la seule véritable petite zone annexe du jeu.

Au menu, plateforme, pièges, et carcasses à tuer. Vous trouverez sur le chemin des coffres qui contiennent notamment un quartz et une lame de cutter en acier noir.

Enfin, au bout de la zone vous entrerez dans la grotte de l’ermite, devenu une carcasse munie d’un bouclier et d’un marteau organiques. En le tuant, vous récupérerez l’enregistrement Misty E’rA puis, en fouillant le coffre tout au fond, vous collecterez un nouveau quartz ainsi que la tenue de chasse de chat noir.

Réceptacle cryptique d’Alidoro

Point de départ : Zone X, Champ de bataille des vestiges de Trismegistus

Sitôt la confrérie des lapins noirs définitivement éliminée, continuez plus loin jusqu’à tomber sur Alidoro, près d’un feu de camp. Parlez-lui et après avoir eu confirmation de la vérité sur son identité, vous avez la possibilité de l’attaquer. Faites-le et vous hériterez de son réceptacle cryptique.

Celui-ci est particulier puisqu’il n’offre aucune chasse au trésor. En revanche vous pouvez retourner à l’Hôtel Krat, faire décrypter le réceptacle à Venigni, examiner entièrement les quatre pages du déchiffrage puis révéler la vérité à Eugénie, en lui disant que le vrai Alidoro était son frère. Examiner entièrement le déchiffrage est primordial, sinon vous aurez le choix de réponse « Le véritable Alidoro a été assassiné par le faux », à la place de « C’était le grand-frère d’Eugénie ».

Reposez-vous à un stargazer puis retournez parler à Eugénie. Vous obtiendrez le succès/trophée « L’histoire d’une fille étrangère » ainsi que le disque « Proposal, Flower, Wolf Part 1 ». Bloque l’obtention du disque « Far East Princess ».

Réceptacle cryptique mécanique

Emplacement du réceptacle

Point de départ : Zone XI, Faille béante de l’abbaye de l’Arc

Entrez dans l’espèce de grande prison brumeuse et descendez les escaliers au fond à droite de la première pièce. En bas, allez sur votre gauche puis dirigez-vous à nouveau sur votre droite pour atteindre une salle où une grille vous sépare de la suite du chemin.

Dans un coin de la pièce vous remarquerez une échelle. Grimpez-la et, au lieu de tournez sur votre gauche à la deuxième intersection pour tuer le clown enragé et actionner plus loin le levier ouvrant la grille, continuez et tournez à gauche à la troisième intersection. Après avoir tué la marionnette mutante au marteau, ouvrez le coffre situé derrière elle pour y récupérer le réceptacle.

Solution de la chasse au trésor

Point de départ : Zone IX, Appartement abandonné

Nécessite l’arme Festin de givre. Vous pouvez obtenir cette arme spéciale auprès d’Alidoro en échange de l’Ergo de champion ressuscité. Il s’agit de l’Ergo du boss Victor, rencontré à la fin de la Zone VII.

L’indice déchiffré nous demande de rencontrer un commerçant qui attend un « Festin de givre », dans la ville détruite. Depuis le stargazer suivez le chemin en prenant garde aux cristaux de disruption ainsi qu’aux ennemis susceptibles de vous pousser dans le vide. Franchissez le pont de cristal, avancez légèrement vers la droite puis empruntez le passage sur votre gauche.

Montez les escaliers droit devant vous et adressez-vous au marchand. Si vous possédez l’arme Festin de givre, l’option « Montrer l’arme » sera affichée, et vous récupérerez la récompense à la fin du dialogue.

Lies of P est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One depuis le 19 septembre. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu.