Lies of P : Combien de temps faut-il pour terminer le jeu ?

La petite curiosité qu’est Lies of P est sur le point de sortir, et est même déjà accessible pour toutes celles et ceux qui sont sur l’accès anticipé du titre. Ce Bloodborne façon Pinocchio nous embarque dans un univers des plus mystérieux que certains ont hâte d’arpenter, encore faut-il savoir à quel point le jeu est demandeur en temps. Après l’avoir terminé de notre côté, voici nos estimations sur la durée de vie de Lies of P.