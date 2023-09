Comment obtenir toutes les fins de Lies of P ?

Tout d’abord, il faut savoir que même avec la méthode de la sauvegarde sur le cloud, faisable au niveau du stargazer situé juste après le combat contre Simon Magnus et juste avant le choix final, deux parties seront obligatoires pour voir les trois fins que propose Lies of P.

Schématiquement, être honnête la grande majeure partie du temps favorise la fin « Free from the puppet string », et à l’inverse, mentir tout au long de l’aventure nous dirige vers la fin « Rise of P ». Toutefois, davantage que purement le mensonge ou la vérité, la fin dépend aussi de quelques choix clés et du taux d’Humanité engrangé par notre héros. Voici donc comment accéder à chacune des fins.

Free from the puppet string (Fin « vérité »)

Cette fin nécessite les conditions suivantes :

Avoir dit la vérité autant que possible durant l’aventure et ne pas avoir atteint le dernier stade d’Humanité (cheveux longs et gris) en laissant vivre Sophia à l’abbaye de l’Arc, après le combat contre Laxasia

durant l’aventure et (cheveux longs et gris) en à l’abbaye de l’Arc, après le combat contre Laxasia Refuser de donner votre cœur à Geppetto après le combat contre Simon Magnus

Normalement, peu importe vos nombres de mensonges ou de vérités, laisser en vie Sophia suffit à obtenir cette fin. Nous vous conseillons tout de même de dire au maximum la vérité.

Ce choix lance le combat contre la Marionnette sans nom, et à l’issue de celui-ci, vous vivrez la fin « Free from the puppet string ». La scène avec Geppetto est similaire à celle de la fin « Rise of P ». La différence ici est que Geppetto traite P de marionnette inutile.

Rise of P (Fin « mensonge » et meilleure fin)

Cette fin nécessite les conditions suivantes :

Avoir menti autant que possible durant l’aventure pour atteindre le dernier stade d’Humanité (cheveux longs et gris et voir la phrase « Votre cœur bat la chamade »), obtenu en ayant accordé le repos à Sophia à l’abbaye de l’Arc, après le combat contre Laxasia

durant l’aventure pour (cheveux longs et gris et voir la phrase « Votre cœur bat la chamade »), obtenu en ayant à l’abbaye de l’Arc, après le combat contre Laxasia Ecouter entièrement un maximum de disques avant de rejoindre Sophia à l’abbaye de l’Arc

Refuser de donner votre cœur à Geppetto après le combat contre Simon Magnus

Ce choix lance le combat contre la Marionnette sans nom, et à l’issue de celui-ci, vous vivrez la fin « Rise of P ». La scène avec Geppetto est similaire à celle de la fin « Free from the puppet string ». La différence ici est que Geppetto dit « Pardonne-moi, mon fils » à P, et la suite se déroule différemment, avec notamment la résurrection de Sophia grâce à l’Ergo de P.

Real boy : They all lived happily ever after (Mauvaise fin)

Cette fin nécessite la condition suivante :

Accepter de donner votre cœur à Geppetto après le combat contre Simon Magnus, et ce peu importe les choix effectués durant la partie.

Lies of P est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One depuis le 19 septembre. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.