Comment battre Kailok dans Crimson Desert

Kailok le Cornelame est donc votre ultime adversaire du chapitre 2 de Crimson Desert. En tant que gobelin, il est plutôt agile et ne se laissera pas frapper bêtement tout du long. Comme pour chaque boss, et histoire de se faciliter la tâche, ayez un stock de soin suffisamment important pour voir venir.

Kailok se bat avec une épée et est autant dangereux à courte qu’à longue portée. En effet, outre ses enchaînements d’attaques au corps à corps, il est capable de projeter des ondes de choc vers vous. Dans ce cas-là, faites des roulades pour les éviter.

Le gobelin possède aussi une attaque salto suivie d’une onde de choc. Vous la verrez venir en voyant Kailok préparer son coup en tenant son épée derrière lui. Écartez-vous pour ne pas la subir.

En revanche, faites très attention à son enchaînement ultime. L’écran s’assombrit, le gobelin aiguise son arme puis lance une longue série d’ondes de chocs dévastatrices. Soyez le plus mobile possible à ce moment-là.

Notez que, pour les enchaînements au corps à corps, vous pouvez tenter de réaliser une parade parfaite, ce qui l’interrompra et vous laissera une fenêtre d’attaque. Cela fera d’ailleurs monter sa jauge d’étourdissement qui, une fois pleine, permet de lancer un gros coup en faisant R1+R2/RB+RT. Enfin, c’est durant ce combat que vous apprendrez la technique Dérapage, en voyant Kailok la faire. Il s’agit d’une nouvelle forme d’esquive facilitant la dérobade juste après avoir pris des dégâts.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.