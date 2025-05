Death Stranding 2 On the Beach : Les premières previews du titre de Kojima Productions sont tombées, voici ce que l’on peut en retenir

Little Mage : un nouveau metroidvania en 2D annoncé sur PC et consoles

Accompagnez l’exil de mexicains en quête d’un monde meilleur dans Take us North, un jeu d’aventure narratif inspiré d’histoires vraies

GTA VI : Rockstar Games réagit et tient à rassurer face aux doutes concernant le rendu graphique du dernier trailer

Dorfromantik : Le jeu de puzzle/stratégie particulièrement addictif prévoit une sortie sur consoles et mobile

Nikoderiko: The Magical World Director’s Cut annonce une version physique ainsi qu’un collector prévus pour le 22 août

Yakuza 0 Director’s Cut détaille et fait une démonstration de son casting vocal anglais

teamLFG, un studio notamment composé d’anciens de Bungie, se fonde et rejoint la bannière PlayStation Studios

Tomb Raider IV-VI Remastered : Une édition physique et un collector confirmés par Limited Run, début des précommandes le 13 mai

