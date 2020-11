Spin-off de Far Cry 5 et sorti en février 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Far Cry New Dawn est un jeu d’action et de tir à la première personne. Il est jouable en standalone, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de disposer du jeu de base. Relativement courte, l’histoire prend place dans une version post-apocalyptique de Hope Country et se prête bien au jeu des astuces. Voici donc un guide de Far Cry New Dawn.

Dans cette première partie, on vous partage diverses soluces concernant Far Cry New Dawn. Vous pouvez donc aisément naviguer à travers les différents liens qui suivent :

Astuces

Collectibles et localisation

FAQ (Foire aux questions)

Quand et où est sorti le jeu ?

Far Cry New Dawn est sorti le 15 février 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Far Cry New Dawn sera t-il jouable sur PS5 et Xbox Series X ?

Far Cry New Dawn sera bien rétrocompatible PS5 et Xbox Series X et donc jouable sur ces deux machines. Cependant, il ne proposera pas de patch d’optimisation.

Faut-il avoir Far Cry 5 pour jouer à New Dawn ?

Non, Far Cry New Dawn est une extension standalone, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le titre original pour le lancer. Il reprend l’univers de Far Cry 5 mais il n’est pas non plus nécessaire d’avoir terminé ce dernier pour comprendre l’histoire de New Dawn.

Quelles sont les nouveautés de New Dawn ?

Far Cry New Dawn est une suite plus ou moins directe du 5. On retourne à Hope Country 17 ans après les événements que le joueur a connu. On y incarne notre propre personnage et notre objectif est d’affronter Mickey et Lou, deux jumeaux et chefs d’un groupe de bandits.

Le gameplay se base sur les mêmes mécaniques, à savoir un jeu de tir à la première personne dans un monde ouvert. Parmi les nouveautés, on peut noter les expéditions, qui sont des missions dont l’objectif est de s’approvisionner auprès de bandits. Il y a également des composantes RPG un peu plus présentes, ce qui fait penser à la direction empruntée des Assassin’s Creed.

Comment changer l’apparence du personnage dans Far Cry New Dawn ?

Pour cela, c’est simple, il suffit d’aller dans le menu du personnage et d’opter pour un nouveau look : barbe, cheveux, accessoires, sont les éléments que l’on peut modifier. On ne peut cependant pas changer le visage du personnage. Il suffit de modifier les éléments souhaités sur le volet de droite. A noter que certains cosmétiques sont gratuits, d’autres payants avec microtransactions.

Configurations PC

Minimale

Système d’exploitation : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions seulement)

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions seulement) Processeur : Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz or AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz or AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Mémoire vive : 8 GB de mémoire

: 8 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or AMD Radeon R9 270X (2GB) ou mieux

: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or AMD Radeon R9 270X (2GB) ou mieux Espace disque : 30 GB d’espace disque disponible

30 GB d’espace disque disponible Carte son : DirectX 9.0c

Recommandée

Système d’exploitation : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions seulement)

: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions seulement) Processeur : Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz

: Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz Mémoire vive : 8 GB de mémoire

: 8 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) or AMD Radeon R9 290X (4GB) ou mieux

: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) or AMD Radeon R9 290X (4GB) ou mieux Espace disque : 30 GB d’espace disque disponible

: 30 GB d’espace disque disponible Carte son : DirectX 9.0c

Description officielle

Plongez au cœur d’un Hope County post-apocalyptique, 17 ans après une catastrophe nucléaire mondiale. Faites équipe avec les survivants pour combattre une nouvelle menace : les Ravageurs et les terribles Jumelles qui les dirigent, prêts à tout pour prendre le contrôle des dernières ressources.

Trailer de gameplay

En bref

Far Cry : New Dawn

Éditeur : Ubisoft

: Ubisoft Développeur : Ubisoft Montréal

: Ubisoft Montréal Genre : Action/Aventure

: Action/Aventure Prix : 49.99€

: 49.99€ Console : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Date de sortie : 15 février 2019

: 15 février 2019 PEGI 18

Vous pouvez aussi consulter la fiche de jeu pour retrouver toute l’actualité de Far Cry : New Dawn.