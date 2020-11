Après vous avoir montré l’emplacement des trésors de chasse, on continue notre soluce des collectibles. Parmi les choses à faire dans Far Cry : New Dawn, il y a la chasse. Moins présente que dans Far Cry 5, cela vous permettra tout de même d’obtenir le trophée / succès « Panoplie complète Récupérez au moins une peau de chaque type d’animal à Hope County. Rien que de très normal ».

Comment récupérer toutes les peaux d’animal ?

Pour obtenir ce trophée / succès, il faut dénicher 25 peaux d’animal différentes. La plupart d’entre eux sont indiqués sur votre carte si vous avez amélioré l’aménagement à votre base, à Prosperity. Les animaux sont toujours là dans le jeu. Pas besoin d’attendre une certaine heure de la journée ou une certaine étape dans votre aventure. La chasse est assez simplifiée donc vous pouvez réaliser ce trophée assez aisément. Ceci dit, on vous conseille vraiment de garder une peau de chaque dans votre inventaire pour facilement faire le compte et voir votre avancée. L’emplacement de chaque animal n’est pas fixe et bouge en fonction mais ils sont tous plus ou moins dans une zone où l’on peut plus facilement les rencontrer.

Voici leur localisation en vidéo. Si vous souhaitez d’autres astuces sur le jeu, consultez notre guide complet de Far Cry New Dawn qui recense toutes les soluces.