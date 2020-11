Parmi les activités à faire dans Far Cry : New Dawn, on y retrouve la pêche. Assez anecdotique, cela vous permettra tout de même d’avoir une activité secondaire en plus à réaliser tout en obtenant le trophée / succès « La pêche ou la patate ? Attrapez un poisson de chaque type à Hope County. Faites le plein d’oméga-3 ! ».

Où trouver tous les poissons dans New Dawn ?

En plus des animaux donc, il y a un total de 6 emplacements de poisson à trouver. Pour cela, vous aurez besoin d’une canne à pêche et il y a un talent qui vous permet de faciliter la prise de poissons. A noter que comme tous les collectibles du jeu, vous pouvez réaliser cet accomplissement à n’importe quel moment de votre aventure. En plus de ça, vous gagnerez un point de compétence pour chaque prise effectuée. Voici leur localisation en vidéo.

