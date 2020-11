Ubisoft a déplacé une petite référence à Splinter Cell dans Far Cry : New Dawn. Est-ce qu’il s’agit d’un simple clin d’œil ou d’un moyen pour préparer l’annonce d’un nouvel épisode ? Allez savoir. Mais quoiqu’il en soit, il sera possible de trouver une tenue à l’effigie de notre héros Sam Fisher qui en plus, permettra d’obtenir le trophée / succès « Secret du Paladin – Trouvez la tenue de Sam Fisher dans l’expédition Épave d’avion gouvernemental. »

Où se trouve la tenue de Sam Fischer dans New Dawn ?

Cette vidéo vous indique son emplacement exact. Lancez l’expédition Épave d’avion gouvernemental (que vous pouvez commencer via votre menu directement). Le point de départ est aléatoire. Une fois arrivé, cherchez une épave d’avion rouillée et qui dispose forcément encore de ces deux ailes. Une fois que vous l’avez trouvé, vous remarquerez une échelle bleue que vous pouvez emprunter.

Ne la prenez pas mais dirigez-vous en bas où vous allez entrer dans un endroit plutôt sombre. Il y aura des ennemis, tuez-les. En arrivant, un ordinateur est accessible, interagissez avec puis prenez les escaliers. Au fond de la pièce se situera un coffre où la fameuse tenue de Sam Fisher est disponible !

Si vous souhaitez d’autres astuces sur le jeu, consultez notre guide complet de Far Cry New Dawn qui recense toutes les soluces.