Parmi toutes les choses à ramasser dans Far Cry : New Dawn, on y retrouve notamment des photos à ramasser un peu partout en plus de lecteurs MP3. Cela vous débloquera le trophée / succès « Avant – Trouvez tous les emplacements de photos pour admirer le Hope County d’antan. Hôte uniquement » si vous les ramassez toutes.

Où sont toutes les photographies de Far Cry New Dawn ?

Il y a un total de 9 photographies à ramasser. Comme les autres collectibles, aucun ne peut-être manqué et ils peuvent être ramassés à n’importe quel moment. Ceci dit, avant de commencer votre quête de clichés, vous devez allez chercher une boîte à votre base – à Prosperity. Cela sera ainsi compté comme une mission secondaire. Quand c’est fait, partez à la recherche de ces images. A noter qu’il est possible de connaître l’emplacement des photos en améliorant vos aménagements.

Leur localisation est disponible dans cette vidéo. Si vous souhaitez d’autres astuces sur le jeu, consultez notre guide complet de Far Cry New Dawn qui recense toutes les soluces.