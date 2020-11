Parmi les moyens de déplacement dans Far Cry New Dawn, on y trouve la possibilité d’utiliser un grappin. Accessoire relativement rapide à débloquer, on vous dit cependant tout ce qu’il faut savoir sur celui-ci.

Comment avoir le grappin ?

Pour commencer, sachez que pour déverrouiller le grappin, il vous suffit de débloquer un talent du même nom. Etant donné que cet épisode emprunte davantage au RPG, on a un arbre de compétences. Parmi celles-ci, on a un grappin à débloquer et ce talent coûte deux points de talent. On peut l’avoir donc assez rapidement.

Comment utiliser le grappin ?

Une fois que vous disposez du grappin, vous n’avez qu’à utiliser l’objet en visant les plateformes sur lesquelles vous souhaitez grimper. A l’instar de nombreux autres jeux comme Batman Arkham Knight, une icône va s’afficher, comme sur le bord d’un toit, et vous n’aurez qu’à appuyer sur ladite touche. Parfait pour prendre le dessus sur vos ennemis.

Si vous souhaitez d’autres astuces sur le jeu, consultez notre guide complet de Far Cry New Dawn qui recense toutes les soluces.