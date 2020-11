Après vous avoir montré l’emplacement de la tenue secrète de Sam Fischer, on poursuit notre soluce. Dans Far Cry : New Dawn, il y a un total de 10 lecteurs MP3 cachés à ramasser. Cela vous permettra notamment de débloquer le trophée / succès « Audiophile Redécouvrez des tubes pour le nouveau monde. Trouvez tous les lecteurs MP3 cachés. Hôte uniquement ». Cela vous permet d’avoir également de nouvelles pistes à écouter dans le jeu.

Où sont tous les MP3 de Far Cry New Dawn ?

Les dénicher n’est pas trop compliqué, dans le sens où vous en trouverez probablement déjà pendant votre aventure. De plus, vous les entendrez lorsque vous vous approchez de l’un des lecteurs, ce qui vous mettra la puce à l’oreille.

Il y a un total de 10 lecteurs MP3 à trouver dans Far Cry : New Dawn. Aucun ne peut être manqué et ils peuvent tous être ramassés à n’importe quel moment. Il sera parfois nécessaire d’avoir le grappin mais il n’y a pas d’ordre précis. Voici leur emplacement.

Si vous souhaitez d’autres astuces sur le jeu, consultez notre guide complet de Far Cry New Dawn qui recense toutes les soluces.