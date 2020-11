Dans Far Cry : New Dawn, vous aurez plusieurs fins à disposition. Pour les voir, il n’y a pas beaucoup d’actions à réaliser au cours de votre aventure, cela va surtout dépendre de vos choix à la toute fin du jeu. Si jamais vous souhaitez connaître la bonne et la mauvaise fin avant de faire votre choix ou tout simplement parce que vous êtes curieux après avoir choisi l’une d’entre elle, cette vidéo vous permet de visualiser les deux conclusions, est-ce qu’il faut tirer ou non sur Joseph.

Comment avoir toutes les fins de Far Cry New Dawn ?

Fin #1 – Le tuer

Vous pouvez choisir de tirer sur Joseph Seed, un personnage que vous connaissez forcément, il mourra sous vos yeux. Vous n’avez qu’à presser la gâchette quand il prend votre fusil et là, la fin du jeu arrive. Vous verrez cet ancien rival à terre.

Fin #2 – Le laisser vivre

La même cinématique s’enclenche et vous pointerez de nouveau votre arme sur lui, il vous demandera de tirer. Ne faites rien et attendez. Quand le choix apparaît, ne le tuez pas, même s’il insiste. Vous allez ainsi reculer et il vous demandera encore de le libérer. Ne le faites pas.

Une fois que la séquence est passée, vous reprendrez le contrôle de votre personnage et vous pourrez encore choisir de le tuer. Si vous ne le faites pas, vous aurez droit à une cinématique supplémentaire.

Si vous souhaitez d’autres astuces sur le jeu, consultez notre guide complet de Far Cry New Dawn qui recense toutes les soluces.