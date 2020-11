Dans Far Cry : New Dawn, il y a quelques collectibles à ramasser. On a par exemple les lecteurs MP3. Mais aussi les Chasses au trésor qui se traduisent par des énigmes et une dizaine d’endroits à trouver. Vous pourrez révéler leur emplacement en augmentant l’un de vos aménagements à Prosperity (cartographie). Une fois la carte en votre possession, cela vous aidera pas mal.

Où sont tous les trésors de chasse dans New Dawn ?

Cela vous sera nécessaire pour le trophée / succès « Qui trouve, garde Trouvez 3 trésors. Hôte uniquement. » A noter qu’aucun trésor ne peut être manqué et vous pouvez évidemment revenir dessus à tout moment. A noter qu’il vous sera parfois nécessaire d’avoir votre grappin et des flèches incendiaires pour certains.

Il y a un total de 10 emplacements et tout est indiqué dans cette vidéo. Si vous souhaitez d’autres astuces sur le jeu, consultez notre guide complet de Far Cry New Dawn qui recense toutes les soluces