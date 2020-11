Parmi les objectifs à réaliser dans Far Cry New Dawn si vous recherchez à avoir tous les trophées/succès et donc le platine, il faut parfois faire des actions spécifiques. C’est le cas du trophées Beau Travail, Capitaine, dont l’intitulé est « Tuez 5 ennemis en leur lançant un bouclier ». Voici comment faire.

Comment tuer 5 ennemis en lançant un bouclier

Le meilleur endroit pour réaliser ce trophée / succès est probablement l’avant-poste de l’île, celui qui se situe tout au nord. Il faut cependant être au rang 3. Là-bas, vous aurez 3 ennemis avec un bouclier, idéal pour récupérer l’objet en question. Une fois que c’est fait, placez-vous à un endroit stratégique : descendez un peu la vie des ennemis avec un pistolet de poing, pas trop puissant, puis, une fois leur vie en-dessous au minimum des 50%, lancez le bouclier. A noter qu’il faut le faire d’affilée, si vous mourez ou relancez le point de contrôle, cela ne garde pas la progression.

