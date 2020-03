David Brevik s’invite dans un live sur Wolcen : Lords of Mayhem

Les multiples patchs notes que publie Wolcen : Lords of Mayhem ont permis une certaine transparence sur la direction que prenait l’équipe de développement quand aux correctifs qui seraient appliqués en priorité, ou plus récemment aux ambitions futures du jeu. C’est donc tout naturellement que Wolcen Studio a décidé de nous transmettre, à travers une annonce Steam, les répercussions liées au coronavirus dans le développement de leur titre.

Une bonne et une mauvaise nouvelle

On apprend donc via ce patch note que des mesures ont été prises afin que la plupart des employés du studio puissent travailler de chez eux. Cependant, ce cadre de travail n’a pas été possible pour tout le monde et puisque le studio n’a pas voulu risquer la santé de ses employés, certains d’entre eux ne pourront donc plus travailler sur le titre. Cela entraînera alors possiblement des retards sur les régulières mises à jour du jeu.

Néanmoins, dans les bonnes nouvelles, il sera apparemment possible de voir une des pointures du Hack’n slash donnait son avis sur le jeu lors d’un live sur Twitch. En effet, David Brevik, un des créateurs du mondialement connu Diablo, devrait animer un stream sur Twitch sur la chaîne Geeks WorldWide. Celui-ci devrait avoir lieu le 22 mars et sera une bonne occasion de voir une des pointures du genre tester ce nouvel ARPG made in France.