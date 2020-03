Une des grandes forces de Wolcen : Lords of Mayhem est qu’aucun choix que vous prenez n’est définitif. Vous pouvez à tout moment spécialiser votre avatar dans un autre domaine. Bien sûr avoir un bon équipement sous la main dans ce cas-là est une autre affaire. Vous trouverez ici le guide pour réinitialiser tous les points investis dans votre personnage.

Un procédé simple et efficace

Ouvrez tout d’abord la fenêtre de votre personnage en appuyant sur la touche « C » de votre clavier, si la fenêtre ne s’ouvre pas, alors vous avez sûrement un raccourci différent de celui assigné par défaut.

Dans le grand encadré, vous pouvez apercevoir les 4 types d’attributs que possèdent votre personnage, vous pouvez aussi voir s’il vous reste des points à distribuer. En bas de cet encadré apparaît alors deux boutons : le premier se nomme « Réinitialiser Attributs » et le second « Réinitialiser Passifs ».

Réinitialiser ses attributs

Contre une somme assez modeste en or, vous aurez alors l’opportunité de réinitialiser complètement les points investis dans les attributs de votre personnage. Pratique si vous voulez reprendre à zéro la personnalisation de celui-ci.

Pour ce faire, vous aurez juste à cliquer sur le premier bouton « Réinitialiser Attributs« , situé en dessous de vos statistiques à gauche. Une fenêtre de dialogue vous demandera alors de confirmer votre choix. Cliquez sur « Confirmer« . Sachez cependant que la somme déboursée devient plus importante à chaque niveau pris, elle atteindra par exemple plus de 35 000 d’or pour un personnage de niveau 75.

Réinitialiser sa roue du destin

La personnalisation de votre personnage passe en premier par la roue du destin bien caractéristique de Wolcen. Ainsi si vous cliquez sur l’encadré « Réinitialiser Passifs« , tous les points investis dans votre roue de compétences seront remis à zéro. Il faudra cependant débourser une somme assez légère d’affinité primordiale. Cette somme augmente également au fur et à mesure que vous prenez des niveaux. Vous avez accès à votre roue du destin via le raccourci « P » sur votre clavier.

Avant de réinvestir des points dedans, on vous conseille néanmoins de mémoriser les talents que vous recherchez dans les différents cercles qui composent la roue des compétences. Ainsi, vous pourrez pivoter cette dernière afin de réduire l’écart entre les multiples talents que vous convoitez, s’ils ne sont pas positionnés sur un même cercle. Cela vous fera économiser des points à investir qui vous seront alors bien utiles.

Si toutefois l’or ou l’affinité primordiale viennent à manquer, et que même le fait de réinitialiser votre personnage devient compliqué, on vous renvoie vers notre astuce pour gagner plus d’or sur Wolcen durant vos premiers pas dans le mode de jeu Champion de Stormfall. Vous trouverez également dans ce lien quelques conseils pour augmenter votre gain d’affinité primordiale.

Retrouvez aussi toutes nos autres astuces dans notre guide complet.