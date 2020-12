Wolcen Chronique 1 : Bloodtrail est disponible aujourd’hui

Il y a peu, le hack’n slash français avait dévoilé l’arrivée imminente de sa première grosse mise à jour depuis la sortie du titre qui date du mois de février de cette année. Wolcen annonce alors pas mal de nouveautés et nous allons vous les présenter dans cet article.

Qu‘y a–t–il au menu dans ce patch 1.1.0 ?

Cette nouvelle mise à jour permet enfin de reprendre l’histoire là ou la version 1.0 s’était arrêtée. Six mois après les faits de Fort Carmin, le joueur prêtera main-forte à l’ordre d’Oshara pour enquêter sur la disparition de la matriarche draconique, Oshara elle-même. C’est donc trois nouvelles missions narratives qui vous attendent dans cette mise à jour.

Dans un premier temps, on dénote l’ajout d’un nouveau mode de jeu : « Les Chroniques ». Celui-ci fonctionne comme un mode saisonnier et permet de créer un nouveau personnage pour relever les défis de la première chronique : Bloodtrail. Le personnage profitera alors d’une toute nouvelle économie et des événements particuliers saisonniers comme les missions de chasse de cette première Chronique.

Ces chasses vous donnent comme objectif de traquer une bête précise. Sur le chemin, plusieurs autels vous conféreront différents bonus à vous et à votre proie. Finir un événement de chasse vous permet alors de récolter une nouvelle devise que vous pourrez dépenser auprès d’un nouveau marchand. Mais les changements apportés au jeu sont légion et représentent bien plus que ce qui a été énoncé précédemment, on a donc :

L’ajout d’un système de familier

La roue des destins repensée et la présence de 120 nœuds supplémentaires

Le système de modificateur des compétences a été repensé. Les modificateurs qui changent le type de dégâts infligés par la compétence représentent désormais une autre catégorie que les modificateurs dits « principaux ».

70 nouveaux principaux et 40 nouveaux modificateurs de type de dégâts

Une nouvelle compétence disponible

Deux nouveaux bâtiments de fin de jeu dans le mode Champion de Stormfall

L’équilibrage du jeu a été totalement revu et modifié

Un nouveau marchand, des nouveaux objets, environnements, monstres, apparences d’équipements, outils de personnalisation et une interface repensée

En bref, il est indéniable que cette mise à jour gratuite offre beaucoup de contenu supplémentaire au titre de Wolcen Studio. De plus, cette chronique n’est que la première d’une série de mises à jour prévues pour renforcer l’expérience de Wolcen. Espérons alors que les retours des joueurs soient positifs pour cette première Chronique.