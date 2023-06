Quel est le niveau idéal pour l’IA ?

Les personnes habituées à la série F1 ne trouveront peut-être pas cet article utile, qui s’adresse plutôt aux nouveaux venus, qui se demandent quel est le meilleur niveau à mettre pour l’IA et comment bien trouver la bonne valeur. Il faut dire que c’est l’une des décisions les plus importantes que vous devrez prendre puisque ce choix aura un impact important sur votre expérience de jeu : si l’IA est trop simple, vous n’aurez pas de challenge, alors que si vous êtes bon dernier, vous serez rapidement frustrés.

Idéalement, vous devriez régler la difficulté de l’IA « un poil » au-dessus de vos compétences, c’est-à-dire, quelques points au-delà de votre rythme habituel. Cela vous permettra d’avoir du défi, sans pour autant que cela soit insurmontable. En jouant sur les stratégies et en améliorant vos temps au temps, vous devriez pouvoir sentir une amélioration au fil des courses et donc, devenir meilleur. Notez également que l’IA a été sensiblement améliorée sur cet épisode F1 23, avec une meilleure lecture de l’espace, des batailles plus intéressantes et une IA un peu moins kamikaze. Elle est aussi un peu moins difficile (nous avons réhaussé le niveau d’une dizaine de points par rapport à l’année passée – sur F1 22, nous avons été obligés de la redescendre).

Comment déterminer le niveau qui vous correspond ?

Il n’y a pas vraiment de solution magique : vous devez tester différentes configurations et différents tracés, et jauger un peu la difficulté face à vous. Cela dépend aussi de vos habitudes sur la série F1 et/ou les jeux de course de manière générale. Sachez cependant qu’entre le niveau de difficulté 0 et le niveau de difficulté 110, il faut compter environ une dizaine de secondes d’écart. C’est-à-dire qu’une IA aux alentours de 100 mettra environ 10 secondes en moins dans son temps au tour. Bien sûr, cela dépend de la configuration du circuit et de nombreux paramètres, mais cela peut vous donner une idée un peu plus précise.

Pour essayer de trouver le niveau d’IA idéal pour vous, on vous conseille de partir sur un test comme celui-ci :

Optez pour un Grand Prix avec Qualification en 1 Tour sur un circuit où vous êtes à l’aise

Mettez la difficulté à 25 si vous êtes débutant, 60 si vous avez une connaissance en jeux de course et 80 si vous êtes déjà un bon pilote

Réglez les performances des écuries à égales ( c’est très important ), pour que l’ensemble des monoplaces aient les mêmes performances en piste

Réalisez votre tour de qualification en essayant d'être le plus performant

Une fois votre séance de qualification terminée, regardez où vous vous situez sur la grille de départ. Les temps au tour affichés par les autres pilotes IA seront le meilleur rythme possible : cela vous permet d’avoir un excellent point de comparaison. Ainsi, si vous êtes en pole avec une belle avance ou dans les trois premiers, pensez à réaugmenter votre niveau de difficulté. Si vous êtes à l’arrière, pensez à baisser la difficulté. Puis recommencez sur le même circuit pour voir l’évolution de votre position vis-à-vis de l’IA. Sauf en cas de gros écart de temps, jouez sur une valeur de +5 ou -5 à chaque essai pour essayer de trouver le meilleur réglage.

Sachez que la position idéale pour savoir si vous avez le bon niveau de difficulté, c’est la 10ème place, ou aux alentours de la 10ème place. Si vous êtes qualifiés entre les positions 8 et 12, c’est que vous avez trouvé votre fenêtre de bonne difficulté pour l’IA.

N’oubliez pas aussi que vous serez naturellement plus à l’aise sur certains circuits que d’autres. On vous recommande donc de réaliser cet exercice sur au moins cinq tracés différents, avec des circuits où vous excellez, et d’autres un peu moins. Cela vous permet aussi d’être sur une bonne moyenne, et donc de mieux ressentir le niveau idéal pour vous (par exemple, nous excellons au Red Bull Ring et au Portugal mais nous avons des lacunes à Singapour).

Rappelez-vous également que le fait d’enlever des aides en jeu vous fera aller plus vite et vous permettra d’être plus performant en piste. Cela ne s’adresse qu’aux joueurs expérimentés ou déjà à l’aise sur les jeux de F1, mais la difficulté de l’IA va sensiblement changer en fonction de votre profil. Une fois que vous pensez avoir trouvé votre niveau d’IA idéal, vous n’aurez plus qu’à tester ça en course, et de voir si cela vous convient. Vous pourrez toujours jouer sur cette difficulté à l’avenir. Pour rappel, ce paramètre n’est disponible que via les menus (et non accessible directement en course), et ne peut pas être modifié en carrière pro.