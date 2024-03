Prince of Persia: The Lost Crown détaille sa roadmap avec une mise à jour prévue pour le 20 mars

Plein de modes de jeux supplémentaires à venir

Que vous ayez déjà terminé ou non l’aventure de Sargon, cette roadmap devrait vous intéresser. Le 20 mars prochain, on aura déjà droit à une première mise à jour qui ajoutera le mode Permadeath, rendant ainsi la mort définitive. De quoi corser le challenge, tout en découvrant le mode speedrun pour les plus archarnés, avec quelques costumes en plus pour notre héros.

Au cours du printemps, une autre update sera au programme avec un mode Boss Rush pour enchaîner les combats emblématiques, tandis que la mise à jour de l’été ajoutera de nouveaux défis et des puzzles en plus. Il faudra attendre la deuxième moitié de 2024 pour avoir droit à un DLC plus conséquent, qui offrira un peu pluys de contenu narratif.

Prince of Persia: The Lost Crown est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver nos nombreux guides sur le jeu.