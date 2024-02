Afin de vous aider à y voir plus clair, voici tout ce qu’il faut savoir sur Cagliostro, des armes aux compétences qu’elle peut utiliser au combat.

Présentation du personnage

Elément : Terre

Terre Arme de base : Magnum Opus (PV)

Magnum Opus (PV) Peuple : Humains

Humains Condition d’obtention : Carte de coéquipier à échanger en ville, au Bazar de Cielo

Description officielle : « Une brillante mage qui a introduit l’alchimie dans le monde des cieux. Elle a atteint une forme d’immortalité en remplaçant son corps par de nouveaux réceptacles au gré de ses envies. »

Compétences de Cagliostro

Compétences actives

Voici toutes les compétences actives à débloquer pour Cagliostro :

Géhenne (Terre) : Charge les adversaires en chevauchant Ouroboros.

Charge les adversaires en chevauchant Ouroboros. Poupée factice (Terre) : Cagliostro esquive en arrière après avoir placé une réplique d’elle-même à l’endroit où elle se tenait. « Collision » se charge plus rapidement juste après l’attaque.

Cagliostro esquive en arrière après avoir placé une réplique d’elle-même à l’endroit où elle se tenait. « Collision » se charge plus rapidement juste après l’attaque. Mehen (Ténèbres) : Pose un piège se renforçant et causant un malus d’Attaque une fois fixé. Maintenez pour viser.

Pose un piège se renforçant et causant un malus d’Attaque une fois fixé. Maintenez pour viser. Fantasmagorie (Aucun élément) : Octroie Fantasmagorie à tout le groupe.

Octroie Fantasmagorie à tout le groupe. Renforcement (Aucun élément) : Lance un cercle qui restaure les PV des alliés. Maintenez la touche pour viser.

Lance un cercle qui restaure les PV des alliés. Maintenez la touche pour viser. Rupture (Terre) : Lance un sort qui inflige des dégâts et dissipe 1 bonus adverse. Maintenez la touche pour viser.

Lance un sort qui inflige des dégâts et dissipe 1 bonus adverse. Maintenez la touche pour viser. Rhizome (Aucun élément) : Lance un cercle qui rétablit les alliés en état critique. Maintenez la touche pou viser.

Lance un cercle qui rétablit les alliés en état critique. Maintenez la touche pou viser. Alexandrie (Terre) : Invoque Ouroboros pour projeter dans les airs les adversaires se trouvant devant Cagliostro. « Collision » se charge plus rapidement juste après l’attaque.

Compétences de soutien

Voici les compétences de soutien de Cagliostro :

Alchimie fondamentale : Cagliostro transmute divers outils meurtriers en fonction du combo utilisé.

: Cagliostro transmute divers outils meurtriers en fonction du combo utilisé. Poussée d’adrénaline : Augmente considérablement la vitesse de charge de « Collision » en cas de charge immédiate après un combo final.

Les armes de Cagliostro

Voici la liste des armes à débloquer pour Cagliostro :

Arshivelle (Dégâts de point faible) : Atteindre la ville de Séminaria (chapitre 6) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Plume de griffon (x 3) et 5000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre la ville de Séminaria (chapitre 6) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Plume de griffon (x 3) et 5000 Rupis chez un forgeron. Livre des rêves (Etourdissement) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de terre (x 1), Tresse de chef (x 3), Fragment de pavois (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de terre (x 1), Tresse de chef (x 3), Fragment de pavois (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Tome sacré (Taux critique) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe d’eau (x 1), Aile mystérieuse (x 3), Epine de glace étrange (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe d’eau (x 1), Aile mystérieuse (x 3), Epine de glace étrange (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Tome de transmigration (Attaque) : Débloquer le rang de difficulté Très Difficile (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de terre (x 10), Orbe de terre (x 2), Doigt de golem (x 3), Mâchoire de golem (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Débloquer le rang de difficulté Très Difficile (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de terre (x 10), Orbe de terre (x 2), Doigt de golem (x 3), Mâchoire de golem (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Zosimos (Catastrophe) : Terminer la mission « La Fureur de Bahamut ». (ATTENTION !!! Accomplir cette quête avec ce personnage ne garantit pas de l’acquérir à 100%, les récompenses attribuées par celle-ci étant aléatoires. Qui plus est, son taux d’obtention est très faible. En fonction de votre chance (ou de votre malchance !), vous serez probablement contraints de vaincre Proto-Bahamut plusieurs fois. Bon courage !)

Comment jouer Cagliostro ?

Contrairement à Io, Cagliostro est une mage ayant besoin de se trouver bien plus proche de ses adversaires pour leur infliger des dégâts à l’aide de ses armes matérialisées par ses pouvoirs alchimiques. Toutefois, ce n’est pas forcément dans ce domaine qu’il faut espérer la voir performer, étant donné qu’il s’agit avant tout d’un Support. La majorité de ses compétences sont pensées pour être utilisées dans le but de soutenir l’ensemble du groupe de différentes façons, dont une lui permettant notamment de rétablir purement et simplement tous les alliés en état critique présents dans une zone spécifique. Une capacité très intéressante pour se sortir des situations les plus désespérées.

Liste des commandes et des combos de base de Cagliostro

Combo A : Carré – Triangle – Triangle

Carré – Triangle – Triangle Combo B : Carré – Carré – Triangle – Triangle

Carré – Carré – Triangle – Triangle Combo C : Carré – Carré – Carré – Triangle – Triangle

Carré – Carré – Carré – Triangle – Triangle Combo D : Carré – Carré – Carré – Carré – Triangle – Triangle

Carré – Carré – Carré – Carré – Triangle – Triangle Collision : maintenir Triangle (chargeable jusqu’à 2 fois)

maintenir Triangle (chargeable jusqu’à 2 fois) Combo aérien : Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement)

Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement) Assaut aérien : Triangle (dans les airs uniquement)

Quels types de sceaux faut-il équiper à Cagliostro ?

Focalisation , afin d’augmenter ses stats défensives et l’immuniser contre les interruptions dues aux attaques adverses lorsqu’elle charge sa technique « Collision »

, afin d’augmenter ses stats défensives et l’immuniser contre les interruptions dues aux attaques adverses lorsqu’elle charge sa technique « Collision » Soins améliorées , qui augmente le seuil limite des soins attribuées et boostent leur efficacité

, qui augmente le seuil limite des soins attribuées et boostent leur efficacité Recharge rapide , dans le but de réduire le temps de recharge de ses compétences

, dans le but de réduire le temps de recharge de ses compétences Furtivité , qui réduit la probabilité qu’elle soit ciblée par un adversaire

, qui réduit la probabilité qu’elle soit ciblée par un adversaire Auto-réanimation, qui la ranime automatiquement si elle tombe en état critique (notez que le délai de réactivation diminue à mesure que le niveau de l’aptitude augmente).

Bien entendu, la liste ci-dessus ne constitue en aucun cas un avis universel. L’objectif ici est seulement de vous proposer une sélection des sceaux que nous vous recommandons d’équiper en priorité pour ce personnage selon notre façon de jouer avec. Si vous souhaitez obtenir la ou les builds les plus optimisées possibles, il vous sera très probablement nécessaire de procéder à des ajustements en prenant également en compte l’arme et les compétences équipées, le type d’ennemis que vous devez affronter, etc.

Granblue Fantasy Relink est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.