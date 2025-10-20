GTA 6 « mériterait » d’être vendu à 100$ selon un ancien pilier du premier Saints Row

« Tous les jeux ne se valent pas »

Le design director du premier Saints Row est revenu sur le sujet du prix potentiel de GTA 6 lors d’une interview chez Esport Insider. Si personne n’a pas encore confirmé les intentions de Take-Two, un prix imaginaire de 100$ pour le jeu semble flotter dans la tête du public, et c’est de ce prix dont il a été question dans cette interview. Beaucoup de monde n’est évidemment pas prêt à accepter un tel tarif pour un jeu, mais selon Chris Stockman, GTA 6 mériterait d’être affiché à ce prix :

« Ce sont [Rockstar] les seuls à pouvoir s’en sortir avec ça. Je ne pense pas que ce soit un nouveau standard qui profite à tous. Je pense qu’il y aurait une énorme réaction négative si tout le monde passait à 100 $. Tous les jeux ne se valent pas. Je pense que GTA est le seul à pouvoir s’en sortir, et j’espère qu’il le fera. J’espère vraiment que ce sera 100 $. Je pense qu’il le mérite. L’ampleur de cette production justifie ce prix, mais tout n’est pas traité de la même manière. Ce serait un désastre si tout le monde essayait de les égaler. »

Quand bien même l’échelle du projet est immense et que le jeu se vendra peu importe son prix, nul doute que voir GTA 6 s’afficher à un tarif aussi haut marquera un tournant pour l’industrie. Chose qui, on le rappelle, n’est pas encore confirmée, et mieux vaudrait faire en sorte de ne pas accepter ce narratif dès maintenant, au lieu de l’encourager.