Ghostrunner : Le mode hardcore est disponible sur PC

Commercialisé depuis fin octobre, Ghostrunner est un jeu d’action/parkour cyberpunk à la première personne très réussi mais assez difficile. Malgré le challenge relevé proposé aux joueurs et aux joueuses, les développeurs de One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks ont déployé gratuitement, hier sur PC, un mode hardcore. Celui-ci arrivera sur PlayStation 4 et Xbox One demain, le 17 décembre, et sur Switch le 14 janvier 2021.

Le Winter Pack se dévoile

En plus du mode hardcore, le titre accueille également son premier DLC payant. Incluant des ajouts purement cosmétiques, le « Katana Cold Snap » et le gant « Cold Blood » pourpre, le Winter Pack est accessible contre la somme de 1,99€.

Disponible sur PC, via Steam, l’Epic Games Store et GOG, et consoles, Ghostrunner sortira aussi l’an prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.