Ghostrunner aura droit à ses versions PlayStation 5 et Xbox Series X | S

Avec la nouvelle vague Science-Fiction qui déferle sur le cinéma, la littérature, mais surtout l’industrie du jeu vidéo, on dénombre un paquet de sorties à ranger dans cette catégorie cette année. Bien sûr, il y a le tant attendu Cyberpunk 2077 qui débarque en novembre. Mais il est loin d’être seul, et l’on peut même affirmer que les propositions sont assez hétéroclites. Ghostrunner, par exemple, est très éloigné du jeu de rôle.

La suite logique

Au delà du genre SF, c’est surtout l’univers Cyberpunk qui s’étend de plus en plus ces derniers mois sur nos consoles et PC. Et ce n’est visiblement pas terminé, puisque l’on attend encore quelques sorties l’année prochaine, notamment Stray sur PlayStation 5. Mais on comptera aussi dans cette équation des portages de titres qui paraîtront dans un futur proche sur la nouvelle génération, après leur passage sur les consoles actuelles.

Cyberpunk 2077 n’y est pas étranger, CloudPunk pourrait bien finir par y passer lui aussi. Enfin vous l’aurez compris, celui qui nous intéresse aujourd’hui c’est bien Ghostrunner. Un singulier jeu de tir en vue subjective, qui semble emprunter autant au Die and Retry qu’au Fast FPS, pour un résultat étonnant et intrigant. Attendu pour la fin du mois sur les machines actuelles et PC, il sortira donc aussi sur la nouvelle gen.

La bonne nouvelle, c’est que les acheteurs de la version PlayStation 4 ou Xbox One auront accès gratuitement aux éditions PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Ce qui permet de ne pas passer deux fois à la caisse, mais surtout évitera aux intéressés de se brider en attendant sa sortie sur la nouvelle génération. D’autant que celle-ci n’a pas été précisément datée. On sait néanmoins qu’elle paraîtra en 2021.

Ghostrunner est attendu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 27 octobre. Il est par ailleurs vendu une trentaine d’euros.