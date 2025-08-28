Ghost of Yotei passe gold, ce qui veut dire qu’il ne devrait pas avoir de retard

Pendant qu’Atsu nous montre sa maitrise des armes à feu

Sucker Punch vient d’annoncer que Ghost of Yotei n’aura pas de retard, ce qui signifie que le jeu est toujours prévu pour le 2 octobre prochain. Une annonce prévisible dans la mesure où Sony multiplie les vidéos autour du jeu ces temps-ci, comme à l’Opening Night Live, laissant ainsi penser que le développement se déroulait très bien et que le planning ne devrait pas bouger.

Preuve en est qu’une autre vidéo du jeu a été publiée aujourd’hui. Elle se concentre sur les armes à feu qu’Atsu pourra manier, car rappelons-le, cette suite de Ghost of Tsushima se déroule quelques centaines d’années après l’aventure de Jin Sakai, ce qui va avec quelques évolutions dans la façon de combattre. Les armes de l’époque n’étaient pas très pratiques à recharger, mais on peut voir qu’Atsu disposera d’un petit temps mort pour nettoyer le canon avant d’aller trouer à nouveau ses ennemis.

Ghost of Yotei est attendu sur PlayStation 5, en exclusivité (pour le moment).