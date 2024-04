Genshin Impact ajoutera trois nouveaux personnages avec sa version 4.7, à savoir Clorinde, Sigewinne et Sethos

Du beau monde pour la prochaine mise à jour

Cela faisait très longtemps que le jeu n’avait pas accueilli autant de nouveaux personnages dans une seule mise à jour. La version 4.7 du jeu ne nous présentera certes aucun nouveau héros vraiment inédit, puisque ces trois-là sont déjà apparus dans le jeu ou dans des vidéos, mais ils pourront être invoqués dès la prochainement update.

Clorinde – Porteuse de bougie et chasseuse d'ombres

Duelliste mandatée À la très animée Cour de Fontaine, les différends sont quasi quotidiens.#GenshinImpact pic.twitter.com/KLueru1bd0 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) April 22, 2024

On commence par Clorinde, épéiste Electro apparue dans la quête de Fontaine, et qui, à en juger par son look et sa force, sera probablement de rareté 5 étoiles. On enchaine avec la plus douce Sigewinne, de type Hydro et armée ici d’un pistolet un peu spécial, ce qui laisse curieux quant à son moveset. On termine par Sethos, qui nous vient visiblement de Sumeru, et que l’on découvrira plus en détail avec la version 4.6. On sait maintenant qu’il sera de type Electro et qu’il semble manier un arc. Ces trois personnages seront présentés lus en détails à l’approche de la version 4.7, d’ici 5 à 6 semaines.

Sigewinne – Merveilleuse fille-dragonne

Infirmière en chef mélusine À la Forteresse de Méropide, où le soleil ne brille pas, l'infirmerie est l'endroit le plus chaleureux.#GenshinImpact pic.twitter.com/MkTMLJa7fo — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) April 22, 2024

Sethos – Mesure de la sagesse

Envoyé du désert La vaste étendue de sable piège souvent les voyageurs inexpérimentés. S'ils n'ont pas la chance de tomber sur une personne bienveillante pour les guider, leur exploration s'en voit bien vite écourtée.#GenshinImpact pic.twitter.com/d5JEDOptAM — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) April 22, 2024

