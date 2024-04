Une mise à jour sous le signe de l’arlequin

Vous pouvez dès à présent télécharger la nouvelle mise à jour du jeu, qui vous permet notamment d’explorer une toute nouvelle zone engloutie, tout en participant à divers évènements, mais pas seulement. La version 4.6 ajoute un combat de boss contre Arlecchino, redoutable exécutrice des Fatui, qui n’ira pas de main morte contre vous et qui vous réserve un affrontement pour le moins dantesque.

Et en plus de combattre ce puissant adversaire, vous pourrez également le recruter dans vos rangs via sa bannière d’invocation. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le personnage, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Arlecchino, qui est d’ores et déjà disponible.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.