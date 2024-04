Genshin Impact : Tout savoir sur la version 4.6 du jeu (Arlecchino, bannière, nouvelle zone…)

Une nouvelle zone engloutie à visiter

Avec la mise à jour 4.6, ce sont deux nouvelles quêtes qui nous attendent. La première sera centrée sur Foyer de l’âtre, l’endroit géré par Arlecchino, puisqu’il s’agira d’une quête d’histoire liée à ce personnage.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’une quête liée à Cyno sera aussi présente. Ce retour à Sumeru nous donnera l’occasion de rencontrer un nouveau personnage, Sethos, tandis que plusieurs figures bien connues de la région (Alhaitham et compagnie) seront aussi présents.

On pourra également partir à la découverte d’une toute nouvelle zone, située entre Sumeru et Fontaine. Une petite île qui n’est en réalité que la partie visible d’une capitale engloutie, pleine de secrets (et de chats).

Les bannières de la version 4.6

Pour cette nouvelle mise à jour, un seul nouveau personnage sera au programme, mais pas des moindres. Arlecchino sera donc bien un personnage 5 étoiles (évidemment) de type Pyro, qui maniera une lance. Lance qui se transformera en faux, à l’occasion, si vous équipez son arme signature. Arlecchino sera en mesure d’appliquer un effet (des dettes) sur les ennemis qui va être lié à une mécanique « d’engagement vital » qui peut appliquer l’effet Pyro sur ses attaques normales et chargées. Elle pourra aussi se soigner avec son attaque ultime. Un personnage assez complexe qui demandera que l’on s’y attarde dans un guide pour tout saisir.

Pour ce qui est des bannières, Arlecchino sera présente en phase 1, aux côtés de Lyney. Pour la phase 2, c’est Sumeru qui sera mise en avant puisque c’est Nomade et Baizhu qui seront les personnages 5 étoiles.

Les événements de la version 4.6

L’événement principal du jeu ne sera ni à Fontaine, ni à Sumeru, mais à Inazuma puisque Itto et ses amis se réunissent pour le festival de musique « Méga-

tournée Iridescence rock’ à donf’ d’Arataki ». Vous pourrez donc avoir accès à plusieurs jeux de rythme, avec un nouvel instrument : un cor. Participer à tout cela vous donnera accès à plein de récompenses, dont un exemplaire de Gorou.

Parmi les autres événements, on remarque le retour du mini-jeu de cache-cache, qui a été complexifié avec des machines à réparer pour ceux qui se cachent, tout en essayant d’échapper à celui qui chasse.

Deux événements avec des combats auront lieu, le premier centré sur des boss comme l’arbre de feu, tandis que le second concerna des vagues d’ennemis avec des atouts à équiper avant l’affrontement.

Deux boss supplémentaires sont ajoutés au jeu, comme un gros centaure mécanique qui joue du violon (ça ne s’invente pas), mais on retiendra surtout le boss hebdomadaire inédit. Sans surprise, il s’agit bien là d’Arlecchino, plus puissante que jamais, qui nous en fera baver à travers un combat qui promet d’être spectaculaire.

Notons également l’arrivée de deux sets d’artéfacts, d’améliorations pour ce qui est de craft dans la Sérénithéière, de nouveaux avatars à équiper ou encore une navigation plus aisée avec la boussole pour chercher des trésors.

Les codes primo-gemmes

Comme lors de chaque présentation, des codes permettant d’obtenir des récompenses comme des primo-gemmes ont été distribués :

WTKBMBD8ZZRZ

EAKA5BU9HHRM

9B3AMTCQZYQ9

Quand sortira la version 4.6 de Genshin Impact ?

La version 4.6 de Genshin Impact sera disponible à partir du mercredi 24 avril prochain. Une maintenant aura lieu durant quelques heures avant cela, vous permettant ensuite d’obtenir des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.