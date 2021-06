Genshin Impact : La mise à jour 1.6 est désormais disponible

C’est le début de l’été dans Genshin Impact, qui accueille aujourd’hui sa mise à jour 1.6, qui apporte une toute nouvelle zone temporaire constituées de plusieurs îles à explorer.

La dernière mise à jour avant l’arrivée d’Inazuma ?

Alors que certains yeux sont déjà tournés vers le futur, avec le reveal des personnages d’Inazuma, il est désormais temps d’explorer la nouvelle zone pour y effectuer tout un tas de missions et découvrir le bateau. Plusieurs événements temporaires arriveront au fil des jours, ne les loupez donc pas si vous souhaitez récupérer les récompenses au programme.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu avec toutes nos soluces et astuces pour en savoir plus. Nos articles consacrés à la version 1.6, notamment pour la collecte des conques du costume de Barbara, arriveront aujourd’hui.