Genshin Impact présente les premiers personnages d’Inazuma avec Ayaka, Yoimiya et Sayu

On a pas tellement l’habitude que miHoYo communique plus loin que la mise à jour à venir dans Genshin Impact, mais le studio a créé la surprise aujourd’hui en dévoilant des personnages qui n’apparaissent a priori pas dans la version 1.6 du jeu, qui sortira dès mercredi. Et pour cause, ces personnages sont issus de la région d’Inazuma (tout comme Kazuha, à venir dans la 1.6), qui n’a pas encore de date de sortie.

Inazuma se rapproche

On découvre ainsi Ayaka, Yoimiya et Sayu, trois personnages inédits, ou presque. En effet, Ayaka était présente dans la toute première bêta du jeu et est attendue par une partie de la communauté depuis le lancement officiel de Genshin Impact, soit depuis septembre dernier.

Hormis cette combattante Cryo à épée à une main, on découvre aussi Yoimiya, une pyrotechnicienne d’Inazuma qui se bat visiblement à l’aide d’un arc et qui est de type Pyro (encore). Sayu est quant à elle une ninja rattachée au Shiyuumatsu-Ban, dont on ignore l’arme pour le moment mais qui sera de type Anemo.

Malheureusement, ces présentations ne donnent pas plus d’indications concernant la date de disponibilité de ces personnages, mais il est rare de voir miHoYo dévoiler des personnages en avance, ce qui laisse penser que ces trois protagonistes auront un rôle à jouer dans la version 1.7.

Et si cette version était enfin celle consacrée à Inazuma ? Tous les indices semblent pointer vers cela, d’autant plus qu’il faut rappeler que miHoYo sera présent lors du Summer Game Fest, ce qui laisse penser qu’une annonce concernant Inazuma pourrait être faite à cette occasion. Pas forcément durant la cérémonie du 10 juin, puisque le Summer Game Fest s’étale sur plusieurs semaines, mais qui sait.

