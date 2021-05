Genshin Impact : Tout savoir sur la version 1.6 (Skins, Kazuha, bateau, nouvelle zone…)

Comme promis, miHoYo nous a présenté la version 1.6 de Genshin Impact dans un stream, qui faisait le tour de toutes les nouveautés qui nous attendaient. Cette version 1.6 ne mettra donc pas en scène la région d’Inazuma, mais elle place tout de même quelques éléments qui proviennent de là-bas, notamment avec un personnage 5 étoiles inédit ainsi qu’une nouvelle zone très spéciale à explorer.

Une nouvelle zone à explorer en bateau

La version 1.6 nous proposera donc de visiter une nouvelle zone, qui diffère des autres endroits du jeu étant donné que la majeure partie de la carte n’est que de l’eau. Pour voyager entre les petites îles qui seront présentes, il sera alors possible de conduire un bateau, qui pourra également posséder des armes afin d’attaquer les forts Brutocollinus perchés au dessus de l’eau. On peut voir que cela va alors donner lieu à divers mini-jeux, avec de la récolte de grosses pièces.

Avec cette aventure sur l’eau, le thème de cette version 1.6 sera bien entendu les vacances d’été, et cela va se traduire avec des mini-jeux sur la plage, comme une sorte de « ping-pong » mystique avec des bombes. Les combats seront toujours au coeur du jeu avec divers événements à découvrir.

Nouveau personnage, retour de Klee, et skins confirmés

Côté personnage, on remarque que Klee est fortement mise en avant ici, ce qui veut dire que la bannière du personnage va revenir. Elle sera la première pour cette version 1.6.

C’est ensuite Kazuha qui va rejoindre les rangs du casting. Ce personnage 5 étoiles sera de type Anémo et combattra à l’aide d’une épée à une main. Ce rônin sera le premier personnage de la région d’Inazuma, et fera partie de la flotte de Beidou. Il pourra relâcher de grands courants d’air cycliques grâce à sa lame et son attaque élémentaire. Son courant pourra naturellement s’approprier les divers éléments autour de lui, comme le feu ou l’eau. Il arrivera dans la deuxième bannière de cette 1.6.

Mais on a aussi pu découvrir ce que beaucoup de gens attendaient, à savoir les premiers skins du jeu. Ceux présentés concernent ainsi les deux soeurs Barbara et Jean. On peut donc les voir brièvement dans leurs habits d’été, et nul doute que ces costumes sont les premiers d’une longue liste. Le skin de Barbara sera gratuit, offert durant un événement limité nommé « Échos du passé », tandis que le costume de Jean sera payant et présent dans la boutique. Ce skin aura droit à une promotion dès sa mise en ligne, avant de revenir à son tarif normal.

Nouveaux événements et boss inédit

En dehors de cela, trois nouvelles armes ont été présentées, une épée 5 étoiles et un arc 4 étoiles, au look qui plaira sans doute à Fischl, et un catalyseur aux couleurs de Klee, « Contes de Dodoco ». Un nouveau boss impressionnant a été dévoilé. Il s’agira d’un grand samurai, qui pourra manier plusieurs éléments et se cacher à l’intérieur d’un bouclier imposant, ressemblant à un masque.

Beidou aura visiblement droit à une nouvelle quête, puisque la capitaine sera très importante pour la suite du voyage menant à Inazuma. Malheureusement, ce ne sera pas dans cette version 1.6 que cette nouvelle région sera disponible.

Enfin, les autres personnages pourront bientôt se balader dans votre Sérénithéière. Chacun d’entre eux aura un set de fourniture préféré, et si vous le placez dans votre domaine, le personnage en question vous donnera une récompense.

Quand cette version 1.6 sera t-elle disponible ?

La version 1.6 de Genshin Impact devrait être disponible dès le 9 juin prochain. Comme d’habitude, il faudra s’attendre à une maintenance du jeu, avec des primo-gemmes à la clé.

En attendant, voici des codes pour obtenir 300 primo-gemmes, qui ne sont valables que quelques heures, ne tardez donc pas :

WTNTBYSZJNRD

8A6ABHTH2N9Z

UTNBBGSZ3NQM

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu avec toutes nos soluces et astuces pour en savoir plus.