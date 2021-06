Genshin Impact détaille les événements à venir dans la version 1.6

Le studio miHoYo a récemment pris la parole au cours d’un stream afin d’annoncer la version 1.6 de Genshin Impact, qui mettra en scène une nouvelle zone temporaire qui sent bon l’été. Afin de bien nous préparer aux nouveautés qui arrivent, le site officiel du jeu dévoile plus d’informations sur les événements à venir avec cette version 1.6.

Un premier aperçu des événements à venir

Tout d’abord, il est rapidement question des costumes de Jean et Barbara. Le premier sera bien payant et demandera d’échanger des cristaux primaires pour l’obtenir, tandis que le second pourra être récupéré gratuitement à l’aide de l’événement « Echos du passé », qui demandera de recueillir des conques d’écho sur les nouvelles îles.

On ne sait pas encore si ces échos seront indiqués sur la carte ou non, mais vous pouvez compter sur nous pour vous indiquer la localisation de chacun dès la sortie de l’événement, comme pour les Agates pourpres des Monts Dosdragon.

On notera aussi l’apparition d’une épée à une main 5 étoiles, sans doute parfaite pour Kazuha, qui se nommera Serment de la liberté. Pour le reste des événements, on remarque celui nommé « Légende martiale du vente », qui consistera en un donjon de boss avec le nouveau monstre de cette version 1.6, nommé Lame Oni.

Enfin, on peut voir que l’événement « Combadaboum » nous fera faire un peu de sport en défendant une zone grâce à un bouclier Dodo, qui pourra renvoyer des bombes, tandis que l’événement « Guerre sans fin » demandera de nettoyer l’Archipel de la pomme dorée des monstres qui débarquent.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu avec toutes nos soluces et astuces pour en savoir plus.