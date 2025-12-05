Geek Days Winter 2025 : Programme, invités, prix, Clair Obscur… Tout savoir sur l’événement

Les Geek Days reviennent à Lille pour une édition hivernale placée sous le signe de la pop culture. Les Geek Days Lille Winter 2025 auront lieu ce week-end, les 6 et 7 décembre 2025, au Lille Grand Palais, avec un thème très clair : mettre à l’honneur le phénomène Clair Obscur: Expedition 33. Entre invités doublage, animations thématiques, cosplay, concerts et zone de jeu, l’événement s’annonce comme l’un des grands rendez-vous geeks de la fin d’année dans les Hauts-de-France.

Quand ont lieu les Geek Days Lille Winter 2025 ?

L’édition Winter se tient sur deux jours, samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025, toujours au Lille Grand Palais. Les horaires annoncés sont les suivants :

Samedi 6 décembre : de 10 h à 19 h

: de 10 h à 19 h Dimanche 7 décembre : de 10 h à 18 h

Programme et invités : ce qu’il ne faut pas manquer

Comme chaque année, les Geek Days rassemblent un large spectre de la culture geek : jeux vidéo, manga, anime, cosplay, web culture, science-fiction, jeux de société, réalité virtuelle ou encore stands dédiés à la culture asiatique. On y croise aussi bien des boutiques spécialisées que des fanzines, des créateurs indépendants, des zones de freeplay ou des scènes d’animation.

Des invités doublage et cosplay mis en avant

Voici quelques noms à retenir :

Ainlina , cosplayeuse professionnelle, forte de plus de 17 ans d’expérience.

, cosplayeuse professionnelle, forte de plus de 17 ans d’expérience. Feodor Atkine , comédien de doublage bien connu des amateurs de cinéma et de séries : voix d’Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, de Snoke dans la postlogie Star Wars ou encore de Dr House. Les joueuses et joueurs l’ont aussi découvert récemment dans le rôle de Renoir , antagoniste majeur de Clair Obscur: Expedition 33 , pour lequel il vient rencontrer le public, signer et participer à des conférences.

, comédien de doublage bien connu des amateurs de cinéma et de séries : voix d’Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, de Snoke dans la postlogie Star Wars ou encore de Dr House. Les joueuses et joueurs l’ont aussi découvert récemment dans le rôle de , antagoniste majeur de , pour lequel il vient rencontrer le public, signer et participer à des conférences. Serge Thiriet , directeur artistique très prolifique dans le jeu vidéo, ayant travaillé sur des licences comme Call of Duty, Bioshock, Age of Empires ou Final Fantasy VII Remake. Il est également en charge de l’adaptation des dialogues de Clair Obscur: Expedition 33 , et sera présent pour des séances de dédicaces, conférences et activités autour du doublage et de l’écriture.

, directeur artistique très prolifique dans le jeu vidéo, ayant travaillé sur des licences comme Call of Duty, Bioshock, Age of Empires ou Final Fantasy VII Remake. Il est également en charge de l’adaptation des dialogues de , et sera présent pour des séances de dédicaces, conférences et activités autour du doublage et de l’écriture. Bruno Magne, autre voix bien connue du doublage français (Sho Tucker dans Full Metal Alchemist, Beerus dans Dragon Ball Super)

Côté animations, plusieurs activités sont attendues : une librairie/Fanzone Clair Obscur avec sortie d’artbook, un espace Fanzone Clair-Obscur, un laser game en partenariat avec Laser Game Evolution Lille, le concept sportif et ludique Dungeon of Fitness animé par The Iron Quest, ou encore Melody Quest, collectif proposant des animations musicales et dansantes sur scène (Just Dance, playlists participatives, challenges).

À cela s’ajoutent les classiques des Geek Days : concours cosplay, tournois de jeux vidéo, réalité virtuelle, stands de créateurs, associations, conférences et rencontres avec influenceurs et streamers.

Un focus jeux autour de Clair Obscur: Expedition 33

Pour cette édition, les Geek Days ont choisi de placer le jeu Clair Obscur: Expedition 33 au centre de leur programmation. La billetterie mentionne clairement que le salon adopte le thème du « jeu phénomène Clair-Obscur », avec un clin d’œil assumé : il est encouragé de venir en marinière pour coller à l’univers du titre.

Sorti au printemps, le RPG du studio français Sandfall Interactive s’est imposé comme l’un des grands succès de l’année, dépassant les 5 millions d’exemplaires vendus et raflant plusieurs récompenses majeures, dont une moisson de prix aux Golden Joystick Awards. Son univers inspiré du Paris des années 1900, sa direction artistique très marquée et sa bande-son orchestrale en ont fait un véritable phénomène de pop culture, largement repris en cosplay et fan-arts.

Aux Geek Days, cet engouement se traduit de plusieurs façons :

Présence de l’équipe VO/VF : des figures comme Feodor Atkine et Serge Thiriet viennent à la rencontre des visiteurs pour parler doublage, direction artistique et coulisses de production.

: des figures comme Feodor Atkine et Serge Thiriet viennent à la rencontre des visiteurs pour parler doublage, direction artistique et coulisses de production. Fanzone : un espace décoré pour recréer l’ambiance du jeu, avec décors, mur d’expression à la craie, animations et rencontres. Les visiteurs peuvent y laisser un message ou un dessin, dans l’esprit des murailles couvertes d’annotations déjà proposées lors d’événements autour de Cyberpunk 2077.

: un espace décoré pour recréer l’ambiance du jeu, avec décors, mur d’expression à la craie, animations et rencontres. Les visiteurs peuvent y laisser un message ou un dessin, dans l’esprit des murailles couvertes d’annotations déjà proposées lors d’événements autour de Cyberpunk 2077. Librairie / artbook dédié : la sortie du livre Clair Obscur est annoncée pour le vendredi précédant le salon, avec disponibilité dès le samedi sur la Fanzone, en quantités limitées. C’est l’occasion de repartir avec un artbook et de le faire dédicacer par les invités liés au jeu.

Plus globalement, la zone jeux vidéo du festival reste centrée sur le gaming console et PC, les tournois, le rétro, la VR et les stands d’éditeurs ou d’associations locales, dans la lignée des précédentes éditions.

Comment accéder aux Geek Days Lille Winter 2025 ?

Les Geek Days Lille Winter se déroulent au Lille Grand Palais, en plein cœur de la métropole lilloise.

En train

Les gares Lille Flandres et Lille Europe se trouvent toutes deux à environ 5 à 10 minutes à pied du Grand Palais. Elles accueillent TGV, TER et Eurostar en provenance des grandes villes françaises et européennes (Paris, Bruxelles, Londres…).

En métro, tram et bus

Métro : lignes 1 et 2, station Lille Grand Palais

: lignes 1 et 2, station Bus : lignes citadines et ligne 18, arrêt Grand Palais ou Lille Grand Palais selon les lignes.

: lignes citadines et ligne 18, arrêt ou selon les lignes. Tram : les stations proches de Lille Flandres et Lille Europe permettent de rejoindre le quartier en quelques minutes de marche.

En voiture

Situé au croisement de plusieurs autoroutes, Lille Grand Palais est accessible notamment via :

l’A1 (depuis Paris, Tournai, Bruxelles, Valenciennes), sortie n°2 puis voie 2A vers Lille Grand Palais ;

l’A25 (depuis Dunkerque, Calais, Boulogne), sortie n°1 puis voie 2A.

Un parking est proposé à Grand Palais dirrectement.

Tarifs Geek Days Lille Winter 2025

Plusieurs formules sont proposées, avec une différence entre prévente et plein tarif. En se rendant sur place, les tarifs sont les suivants :

Pass 1 jour : 18 €

: Pass 2 jours : 32 €

: Pass culture/étudiant 1 jour : 14€

Pass culture/étudiant 2 jours : 24€

Notez que l’entrée est gratuite pour les -8 ans et qu’un pass famille permet d’avoir l’entrée à 9€ pour les jeunes de moins de 16 ans.